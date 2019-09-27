Rektör Çomaklı hükümlülerin yetiştirdiği ürünleri inceledi

Denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlülerin ürettiği sebze ve meyveler Erzurum protokolünün katıldığı programda incelenerek tadıldı.

Ceza ve İnfaz Kurumu Erzurum Açık Cezaevinde gerçekleşen programa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Erzurum MİT Başkanı Selçuk Yıldızeli katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen proje ile kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü kapsamında hükümlülerin cezaları çeşitli faaliyetlerde bulunmaları karşılığında infaz ediliyor. Meslek edindirme kurslarında eğitim alan hükümlüler, sebze ve meyve yetiştiriciliği, mobilya imalatı ve metal işleme gibi alanlarda çalışıyorlar.

Hükümlü işçilerin ürettiği ürünleri inceleyen ve yetiştirdikleri meyveleri tadan Rektör Çomaklı, projenin; hükümlülerin meslek edinmeleri ve tekrar topluma kazandırılmaları noktasında önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

ERZURUM 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:37

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