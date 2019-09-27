Milletvekili Aydemir’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı’yı makamında ziyaret eden Aydemir’e Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım eşlik ederken, ziyarette Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik ile Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy hazır bulundu.

Atatürk Üniversitesinin gerek öğrencileri ve gerekse akademik alt yapısı ile şehrine, bölgesine ve ülkesine en faydalı kurumlardan biri olduğuna işaret eden Aydemir, üniversitenin özellikle tarım ve hayvancılık politikalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılık şehri olan Erzurum’da bitkisel ve hayvansal verimliliği artırarak ekonomiye daha fazla katkı yapmak için çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Aydemir, Ahmet Çelik ve Adem Aksoy’dan üniversitenin tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Milletvekili Aydemir: “Söz konusu çalışmalarda Atatürk Üniversitesi yol gösterici ve denetleyici olarak yer almalı. Köklü geçmişi ve akademik çalışmalarıyla Atatürk Üniversitesi, daha verimli bir üretim için bölge çiftçimize tecrübelerini aktarmalıdır.

Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tarım ve hayvancılık alanlarına hizmet eden 60 yıllık bir Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezine sahip olduğunu belirterek bu birimlerin daima çiftçilerin yanında olduklarına değindi.

Üniversiteçiftçi iş birliğine yönelik olarak çalışmaların sürdürüldüğüne değinen Rektör Çomaklı gerçekleştirilecek iş birliği protokolleriyle bu çalışmaların disipline edileceğinin de altını çizdi.

ERZURUM 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:37

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