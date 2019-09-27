Kan parası almak için kendini vurdurdu, öldü

ERZURUM'da, hükümlü kadrosunda çalıştığı iş yerinden çıkarılmamak için sırtına yastık bağlayarak kendisini vurdurduğu iddia edilen Zafer Kuzu'nun (24) olayı davalı olduğu hasmından kan parası almak için planladığı ortaya çıktı. Kuzu'nun ölümüyle sonuçlanan planda tabancayı ateşleyen Fatih Y.(18) hakkında, 'olası kastla kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, geçen 30 Haziran günü Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak'ta meydana geldi. Sırtından pompalı tüfekle vurulan Zafer Kuzu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından gözaltına alınan Fatih Y. ifadesinde, Zafer Kuzu'nun bir iş yerinde hükümlü kadrosunda çalıştığını ancak işten çıkarılacağını düşündüğünü, çıkarılmamak için de hastaneye yatıp, rapor almak istediğini, bu nedenle de plan yaptıklarını anlattı. Plan gereği arkadaşını, sırtına 2 yastık bağladıktan sonra vurduğunu ifade eden Fatih Y. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay sırasında Fatih Y.'nin beraberinde bulunan yaşı 18'den küçük olan F.Y.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

'SİLAHI ELİME ALDIM VE ZAFER SIRTINI BANA DÖNDÜ'

Soruşturmayı yürüten savcılık, iddianameyi tamamlayarak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede Fatih Y.'nin ifadesine de yer verildi. Zafer Kuzu'nun olay öncesi bir iş yerinde hükümlü kadrosunda çalıştığını, işten çıkarılacağını ve çıkarılmamak için hastaneye yatıp rapor alması gerektiğini söylediğini yineleyen Fatih Y. ifadesinin devamında, "Zafer,onu silahla vurarak yaralamamız gerektiğini, bu şekilde rapor alabileceğini söyledi. Kabul etmedik. Ancak kendisi ısrarla bu konuyu gündeme getirdi. Olay günü de akşam saatlerinde bu konuyu gündeme getirdi. Sonra yanımızdan ayrıldı. Kısa süre sonra da av tüfeği ile geri geldi.F.Y.T. ile birlikte, iki yastığı Zafer'in sırtına iple bağladık. Silahı elime aldım. Zafer sırtını döndü. Yaklaşık 10-15 metreden, yastıkların olduğu bölgeye bir el ateş ettim. Zafer herhangi bir şey söylemededen yere yığıldı. Korkuyla silahı kanepenin altına koydum. Zafer'i, çatı katından indirdikten sonra yaklaşık 100 metre ileride bulunan boş bir alana taşıdık. Zafer'in başında iken yoldan geçen bir aracı durdurup, şoförün telefonundan 112'yi aradık. Ambulansın geç geleceğini düşünerek, pikabın önüne koyup hastaneye götürdük" diye konuştu.

'YALANLARI ORTAYA ÇIKTI'

İddianamede şüphelinin ifadesinde yalan söylediği de gözler önüne çıktı. Savcılık, iddianamede Zafer Kuzu hakkında denetimli serbestlik müdürlükleri ile infaz bürolarında kayıt ve kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olmadığını belirledi. Kuzu'nun iş yerinde denetimli serbestlik kapsamında çalışmadığını, işten çıkarılma durumu bulunmadığını da tespit etti.

SUÇU HASMINA ATMAK İÇİN YAPTIRMIŞ

Şüphelilerin çelişkili ifadeler verdikleri vurgulanan iddianamede, "Zafer Kuzu'nun sırtına yastık bağlayarak kendisini vurdurtmasındaki gerçek amacın hasımlarından kan parası almak" olduğu kaydedildi. İddianamede şöyle denildi:

"Failler çelişkinin giderilmesi amacıyla tekrar alınan ifadelerinde, Zafer'i yaraladıktan sonra beraber hastaneye götüreceklerini, hastanede Zafer'i, C.A.'nın vurduğunu söyleyerek ve hastanede kargaşa çıkararak, C.A.'dan kan parası almayı planladıklarını söyledi. Bu hususta yapılan araştırmada Zafer Kuzu ile C.A. arasında, 'yaralama, hakaret ve tehdit' suçundan davanın devam ettiği, C.A. da bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde, Zafer'in daha önceden kendisini tehdit ederek haraç istediğini, bu sebeple aralarında olayın meydana geldiğini, yargılamalarının devam ettiğini, Fatih Y.'nin dedesi S.Y.'nin yanına gelerek, Zafer'in kendisini yaralayarak suçu üstüne atıp kan parası almaya çalışacağını anlattı. Hem UYAP kayıtlarından hem de C.A.'nın ifadelerinden faillerin kan parası almak amacı ile Zafer'i yaralamak istedikleri ancak Zafer Kuzu'nun öldüğü anlaşılmıştır."

OLASI KAST VAR

İddianamede Fatih Y.'nin 10-15 metre gibi kısa bir mesafeden ateş ettiği, bu mesafeden kişinin öleceğini tahmin edebileceği bildirilerek, sanığın olası kast ile hareket ettiği ifade edildi. 'Olası kastla kasten öldürme' suçunda 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istenen Fatih Y.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Suça sürüklenen çocuk F.Y.T.'nin dosyası ise ayrıldı.



ERZURUM 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:37

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