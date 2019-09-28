Bu cezaevinde her şey organik

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumlar cezaevine ait arazide organik sebze ve meyve üretiyor.

Ceza ve İnfaz Kurumu Erzurum Açık Cezaevinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen proje ile kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü kapsamında hükümlülerin cezaları çeşitli faaliyetlerde bulunmaları karşılığında infaz ediliyor. Meslek edindirme kurslarında eğitim alan hükümlüler, sebze ve meyve yetiştiriciliği, mobilya imalatı ve metal işleme gibi alanlarda çalışıyorlar.

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesindeki yaklaşık 20 bin metrekare tarım alanında, 260 elma ağacından mevsim şartlarına göre yılda 4 ton elma hasadı yapılıyor. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, bu alanda doğal çilek, kabak, patates, salata, domates, taze fasulye, marul, lahana, mısır ve biber üretimi de gerçekleştiriliyor.

Ceza ve İnfaz Kurumu Erzurum Açık Cezaevinde gerçekleşen projeyi incelemek için cezaevine gelen protokol ise üretilen organik meyve ve sebzelerin tadına baktı. Düzenlenen programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Erzurum MİT Başkanı Selçuk Yıldızeli katıldı.

Hükümlü işçilerin ürettiği ürünleri inceleyen ve yetiştirdikleri meyveleri tadan protokol projenin; hükümlülerin meslek edinmeleri ve tekrar topluma kazandırılmaları noktasında önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzenlenen programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, mahkumların verdiği emeklerden çok etkilendiğini ifade ederek“Devlet olmanın en önemli gereklerinden bir tanesi de vatandaşlarına burada sahip çıkmak. Adalet, yargılama sürecinde devam ederken, buradaki infaz kurumunda da aslında yargının bir parçası olarak da sonuçlanıyor. Çok etkilendiğimizi söylemek gerekir. Burada yaklaşık 2 bin hükümlü kardeşimiz meslek öğreniyor ve üretime katkı sunuyor. Belki normal hayatında böyle bir şansı olmamış ve hayatında hiç karşılamayacağı şeyleri bile burada devletin gücü ve imkanı sayesinde bir meslek sahibi olarak normal hayatına döndüğünde bir iş sahibi olarak istediği müracaatlarda bulunabiliyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hükümlüler, hem üretim yapıyorlar hem katma değer yaratıyorlar hem kamunun ve özel sektörün kısmen ihtiyaçlarını karşılıyorlar” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ise “Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda çeşitli atölyelerde hükümlülerin meslek edindiğini bildiren Bölükbaşı, bunun yanında hükümlüler tarımsal ürünler yetiştirerek bunların satılmalarını sağlıyorlar. Hükümlüler bunların yanında hizmet sektöründe de çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Hükümlülerin sosyal gelişimini ve meslek edinmelerini sağlayarak tahliye olduktan sonra sağlıklı ve topluma uyumlu bireyler olmalarını sağlamak amacıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler hükümlülerin topluma kazandırılmaları için böyle faaliyette bulunarak destek olmaya devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı.

ERZURUM 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:37

GÜNEŞ 06:01

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.