Dr. Sevgi Ekiyor, ciltteki aşırı kuruluğa dikkat çekti. Dr. Ekiyor, “H 100 Serumu, derimizin zaman içerisinde maruz kaldığı yaşlanma belirtilerine (elastikiyet kaybı, nem kaybı, daha cansız gözükmesi ve sarkmalar) karşı Avrupa’nın bir çok ülkesinde uzun yıllardır doktorlar tarafından hastalarına antiaging amaçlı kullanılan, yoğun miktarda Hyalüronik Asit, vitamin, mineral, aminoasit ve yardımcı ek içerikler barındıran profesyonel kullanım ürünüdür” dedi.

H 100 serumunu yüz boyun gıdı dekolte ve el üzeri bölgelerinde, elastikiyet kaybından, kırışıklıklardan, aşırı kuruluk, nem kaybından ve yaşlanma belirtilerinden şikayetçi olanlarda, daha canlı, daha genç ve aydınlık bir görünüm için tercih ettiği bir ürün olduğunu belirten Dr. Ekiyor, “20 yaşından itibaren uygun gördüğüm her yaştaki hastama uygulayabiliyorum. Cilt ihtiyacına göre uygulama sıklığı ve süresi, kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Genç ve cildi daha kaliteli hastalarımda iki hafta arayla iki seans, genç veya ortayaşlı hastalarımda 34 seans iki hafta arayla , çok yıpranış cildi olan hastalarımda yaş fark etmeksizin 10 günde 46 seans yapmaktayım. Ve sonrasında ihtiyaca göre 68 ay sonra tek seans halinde devamlılık göstermelerini öneriyorum” dedi.

ERZURUM 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:37

GÜNEŞ 06:01

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.