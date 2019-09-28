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Erkeklerde meme problemine dikkat

İHA

Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onurkan İdacı, erkeklerde meme problemine dikkat çekti.

Erkeklerde meme problemine dikkat

Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onurkan İdacı, erkeklerde meme problemine dikkat çekti.
Erkeklerde genellikle ergenlik döneminde başlayıp kilo artışıyla da ilişkili görülebilen kadın tipi meme büyümesine jinekomasti denildiğini anlatan Op. Dr. Onurkan İdacı, “Hastalar çoğu kez çocuk yaştan itibaren, toplum önünde soyunmaları gerektiği, spor faaliyetleri ve yüzme gibi aktivitelerde yaşıtlarının ilgisini çekerek alay konusu dahi olma durumlarına düşmüşlerdir. Dolayısıyla ebeveynlerin durumun fark edilmesinde uyanık davranması çocuklarının sosyal travma yaşamalarının önüne geçebilmektedir. Durumun ergenlikle ilişkilendirilip geçici olduğunun düşünülmesi çocuğun maruz kalacağı travmanın süresini ve boyutunu arttırabilmektedir. Dolayısıyla ergenliğin ilk yılları bile ameliyat için erken sayılabilecek dönemler olmaktan çıkar. Nadiren hormonal anomali sebebiyle de görülebilmekte olup genellikle olan bir patoloji saptanamamaktadır. Yine de özellikle şikayeti ergenlikte başlayan ya da hayatının herhangi bir döneminde vücut ağırlık değişimi olmaksızın aniden ortaya çıkan durumlarda hasta öncelikle endokrinolojik olarak değerlendirilmeli sonuca göre operasyon planlanmalıdır” dedi.
Son dönemlerde gündeme gelen gıda katkıları gibi diyetsel faktörlerin de durumun beslenmeyle ilişkilendirilebilmesinde rolü olduğunu dile getiren Op. Dr. Onurkan İdacı, “Rahatsızlık tek ya da iki taraflı olabileceğinden asimetrilere de sebep olabilir. Ameliyat genel anestezi altında planlanır ve bir saat kadar sürer. Ya meme başının alt kısmından yapılan yarım daire şeklindeki kesiden girilip fazlalık teşkil eden dokular kesilip çıkartılır ya da açılan milimetrik deliklerden uygulanan lazer liposuction tedavide kullanılır. İki prosedürden hangisinin seçileceğine doktorun da yönlendirmesiyle hastanın karar vermesi beklenir. Genellikle obezite ile birlikte seyreden jinekomasti durumlarında bazen meme o kadar büyüktür ki memenin içinden çıkarılan dokular memenin boşalmasıyla deri sarkması ile sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda hastanın da rızası ile kadın hastalara uygulanan meme küçültme prosedürünün bir benzeri uygulanır ve meme başının seviyesi de yükseltilerek fazla deri çıkarılır. Büyüklük ve form açısından meme ideal halini alırken meydana gelebilecek izler bazen hastaları mutsuz edebilir. Genellikle aynı gün taburcu edilebilen hastalar kısa bir süre korse kullanmalıdır” diye konuştu.
Op. Dr. Onurkan İdacı, sosyal sonuçları açısından değerlendirildiğinde özellikle ergen ve genç yaştaki hastalarda adeta hastanın hayatını değiştirerek özgüvenini geri getiren, alaycı bakışlardan uzak tutan son derece yüz güldürücü sonuçlara sahip ve uzman ellerde komplikasyon riski oldukça düşük bir işlem olduğunu belirterek, “Yetişkin hastalarda ise özellikle giyinikken dışarıdan çokça belli olan göğüs yapısı rahatsızlık kaynağı olmaktayken hastaların çoğu göğüs kası geliştirici egzersizlerle durumdan kurtulabileceğini düşünerek zaman kaybetmektedir. Mevcut olan fazlalık dokular maalesef çoğu zaman diyetle ya da sporla yok olacak yapıda olmayıp ancak cerrahiden fayda görebilirler. Bu durumda hastalarımıza tavsiyemiz spora cerrahi sonrası dönemde yönlenerek vakit kaybetmeden ideal vücut hatlarına kavuşmalarıdır.” dedi.
Erkeklerde genellikle ergenlik döneminde başlayıp kilo artışıyla da ilişkili görülebilen kadın tipi meme büyümesine jinekomasti denildiğini ifade eden Op. Dr. Onurkan İdacı, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Hastalar çoğu kez çocuk yaştan itibaren, toplum önünde soyunmaları gerektiği, spor faaliyetleri ve yüzme gibi aktivitelerde yaşıtlarının ilgisini çekerek alay konusu dahi olma durumlarına düşmüşlerdir. Dolayısıyla ebeveynlerin durumun fark edilmesinde uyanık davranması çocuklarının sosyal travma yaşamalarının önüne geçebilmektedir. Durumun ergenlikle ilişkilendirilip geçici olduğunun düşünülmesi çocuğun maruz kalacağı travmanın süresini ve boyutunu arttırabilmektedir. Dolayısıyla ergenliğin ilk yılları bile ameliyat için erken sayılabilecek dönemler olmaktan çıkar. Nadiren hormonal anomali sebebiyle de görülebilmekte olup genellikle olan bir patoloji saptanamamaktadır. Yine de özellikle şikayeti ergenlikte başlayan ya da hayatının herhangi bir döneminde vücut ağırlık değişimi olmaksızın aniden ortaya çıkan durumlarda hasta öncelikle endokrinolojik olarak değerlendirilmeli sonuca göre operasyon planlanmalıdır. Son dönemlerde gündeme gelen gıda katkıları gibi diyetsel faktörlerin de durumun beslenmeyle ilişkilendirilebilmesinde rolü olmuştur.
Jinekomasti ameliyatı nasıl yapılır?
Rahatsızlık tek ya da iki taraflı olabileceğinden asimetrilere de sebep olabilir. Ameliyat genel anestezi altında planlanır ve bir saat kadar sürer. Ya meme başının alt kısmından yapılan yarım daire şeklindeki kesiden girilip fazlalık teşkil eden dokular kesilip çıkartılır ya da açılan milimetrik deliklerden uygulanan lazer liposuction tedavide kullanılır. İki prosedürden hangisinin seçileceğine doktorun da yönlendirmesiyle hastanın karar vermesi beklenir. Genellikle obezite ile birlikte seyreden jinekomasti durumlarında bazen meme o kadar büyüktür ki memenin içinden çıkarılan dokular memenin boşalmasıyla deri sarkması ile sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda hastanın da rızası ile kadın hastalara uygulanan meme küçültme prosedürünün bir benzeri uygulanır ve meme başının seviyesi de yükseltilerek fazla deri çıkarılır. Büyüklük ve form açısından meme ideal halini alırken meydana gelebilecek izler bazen hastaları mutsuz edebilir. Genellikle aynı gün taburcu edilebilen hastalar kısa bir süre korse kullanmalıdır.
Jinekomasti ameliyatı kimlere yapılır?
Jinekomasti ameliyatı ergenlik sonrasında her yaşta yapılabilir. Sosyal sonuçları açısından değerlendirildiğinde özellikle ergen ve genç yaştaki hastalarda adeta hastanın hayatını değiştirerek özgüvenini geri getiren, alaycı bakışlardan uzak tutan son derece yüz güldürücü sonuçlara sahip ve uzman ellerde komplikasyon riski oldukça düşük bir işlemdir. Yetişkin hastalarda ise özellikle giyinikken dışarıdan çokça belli olan göğüs yapısı rahatsızlık kaynağı olmaktayken hastaların çoğu göğüs kası geliştirici egzersizlerle durumdan kurtulabileceğini düşünerek zaman kaybetmektedir. Mevcut olan fazlalık dokular maalesef çoğu zaman diyetle ya da sporla yok olacak yapıda olmayıp ancak cerrahiden fayda görebilirler. Bu durumda hastalarımıza tavsiyemiz spora cerrahi sonrası dönemde yönlenerek vakit kaybetmeden ideal vücut hatlarına kavuşmalarıdır.”

ERZURUM

28 Eylül 2019 Cumartesi

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