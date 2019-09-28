El freni çekilmeyen kamyonet refüje çarparak durdu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonet hareket ederek kazaya yol açtı.
Alınan bilgiye Mehmet Özdemir idaresindeki 25 AAF 101 plakalı kamyonet Tepe baş mevkiinde aracını yol kenarına çekerek araçtan indi. Yaklaşık 10 dakika sonra park halindeki kamyonet durduğu yerden hareket etmeye başladı. Sürücü Özdemir hareket halindeki araca binmeyi başarsa da durdurmaya vakti kalmadan yol ortasındaki refüjlere çarparak durabildi.
Kazada sürücü Mehmet Özdemir yaralanırken, araçta önemli ölçüde maddi hasar oluştu.
ERZURUM
28 Eylül 2019 Cumartesi
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