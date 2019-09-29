Kavşakta “drift” yapan sürücü kamerada

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Erzurum’da yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta “drift” yaptı, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Kimliği belirsiz bir sürücü gece saatlerinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde olduğu tahmin edilen kavşakta yolun boş olduğunu görünce altındaki lüks araçla “drift” yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Erzurum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

ERZURUM 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:38

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