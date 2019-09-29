'Kar garanti'li Palandöken'de erken rezervasyonlar başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Kar garanti'li Palandöken'de erken rezervasyonlar başladı

DHA

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden bir olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, haziran ayı itibariyle erken rezervasyonlar başladı. Palandöken'deki işletmeciler, pistlerin suni karlama sistemi ile donatılması nedeniyle müşterilerine aralık ayı itibariyle 'kar garantisi' veriyor.

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden bir olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, haziran ayı itibariyle erken rezervasyonlar başladı. Palandöken'deki işletmeciler, pistlerin suni karlama sistemi ile donatılması nedeniyle müşterilerine aralık ayı itibariyle 'kar garantisi' veriyor.
Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOWF2017) ev sahipliği yapan Palandöken'in yıldızı giderek parlıyor. Son model teknik donanım, Avrupa'nın en uzun kayak pistleri ve kristal kara sahip Palandöken'de ışıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapılabiliyor. Havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezinde en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'ın üzerinde pist bulunmakta. Aynı anda binlerce kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de yok yok.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Yaz tatilinden çıkıp kış sezonuna yaklaştığımız şu günlerde Palandökende tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Sway Oteli Genel Müdürü Ömer Akca, "Bütün tesisatın, liftlerin, snowtrack kar ezme aletinin bakımlarını yaptık. Suni karlama için stiklerin bakımları yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda dolu dolu bir sezon bekliyoruz. Çünkü Palandöken'in birçok avantajı ve güzelliği bulunmakta Ankara, İstanbul ve İzmir'den direkt uçuşlarla 1,5 saatte Erzurum'a gelinebiliyor. Türkiye'nin en güvenli, uzun ve doğal pistleri Palandöken'de. Bununla beraber çocuklar için eğlence alanları. Kar üzerinde değişik aktiviteler, tesislerin yeniliği en önemlisi de kar garantisi Palandöken'i diğer kayak merkezlerine oranla bir adım öne çıkarıyor. Biz bundan mutluyuz. Geçen yıl bugüne oranla erken rezervasyonlarda baya bir atış var. İnşallah bu yılın gelecek yıldan daha fazla dolulukla geçireceğini umut ediyoruz. Bununla ilgili tesislerimizi de ona göre hazırladık" diye konuştu.
YÜZDE YÜZ VERİM ALAN PALANDÖKEN'DİR
Aralık ayının ilk haftası ile beraber kar yağsa da, yağmasa da suni karlama cihazları sayesinde 'kar garantisi' verdikleri sözlerine ekleyen Akca şunları söyledi:
"Suni karlama için en önemlisi havanın sıfırın altında 5 derece ve kuru olması. Palandöken'de bu, 20 Kasım'dan itibaren başlıyor. Göletten 21 bar basınçla su dağıtılıyor. Bu aparatların uçunda iğne ucu gibi delikler var. Bu deliklerden dışarıya su püskürtüyor. Çelik borulardan aşağı düşen su kuru hava olduğu için yere kar olarak düşüyor. Yaklaşık 4 -5 gün yapılan suni karlamada kar suyu damıtıyor. Damıtmasının en önemli özelliği karın kaliteli olması ve doğal karla arasında çok bir fark bulunmaması. Suni kar doğal kardan daha fazla mukavemet sağlıyor. Nisan'ın 15'ine kadar kar pistlerde kalabiliyor. Böylelikle Palandöken'e kar yağmış yâda yağmamış biz turizmciler için çok önemli değil. Çünkü coğrafik konum ve hava şartları Palandöken'de bize kar garantisi vermemizi sağlıyor. Türkiye'nin bin çok yerinde karlama cihazları var ama hava sıcaklığı ve nem olduğu için verim alamıyorlar. Suni karlamadan yüzde yüz verim alan tek kayak merkezi Palandöken'dir."
BU YIL PALANDÖKEN'E AĞIRLIK VERECEĞİZ
Yaklaşan kış turizmi nedeniyle bu yıl ilk kez geldiği Palandöken'e hayvan kaldığını söyleyen ecc Turizm Genel Müdür Yardımcısı Cevdet Kadir Aytekin ise "2003 yılından itibaren firmamız olarak iç pazarda Türkiye'de hizmet veren bir firmayız. Ağırlığımız tatil turizmi kışında kayak termal otellerine satış yapmaktayız. Bu sene de kısmet olursa Palandöken'deki Palan Otele misafirlerimizi yönlendireceğiz. Bölgeyi gelip görmeden önce buranın methini duyuyorduk. Gelip gördüğümüzde çok beğendim. Muhteşem bir yer. Buraya inanılmaz bir yatırım yapılmış. Dağ ve pistler muhteşem. Burada profesyonelin amatörüne kadar herkes için pistler mevcut. Gece bile kayma olanağı var. Bu zaten çok büyük bir artı. Ayrıca pistlerin büyüklüğü ve uzunluğu profesyonel kayakçılar için bulunmaz bir fırsat. Biz de tatilcilerimize özellikle iç pazardaki misafirlerimizin hepsine bu sene özellikle Erzurum Palandöken'e yönlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

ERZURUM

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 04:38
  • GÜNEŞ 06:02
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavşakta “drift” yapan sürücü kamerada
YEREL HABERLER Kavşakta “drift” yapan sürücü kamerada
1 milyon liralık hırsızlığın şüphelileri, 200 kamera kaydı izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER 1 milyon liralık hırsızlığın şüphelileri, 200 kamera ...
Rektör Çomaklı, Sıtkı Alp ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Sıtkı Alp ile bir araya geldi
Hırsızların balkon üzerinden işyerine girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı İş yerini soyan hırsızlar İstanbul ve Tekirdağ’da yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızların balkon üzerinden işyerine girmeleri ...
Karın germe ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler
YEREL HABERLER Karın germe ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler
Erzurum’da tenis heyecanı
YEREL HABERLER Erzurum’da tenis heyecanı
El freni çekilmeyen kamyonet refüje çarparak durdu
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen kamyonet refüje çarparak durdu
Kanal tedavisi aşamalarına dikkat
YEREL HABERLER Kanal tedavisi aşamalarına dikkat
Uygulamadan kaçan minibüs şarampole uçtu
YEREL HABERLER Uygulamadan kaçan minibüs şarampole uçtu
Erkeklerde meme problemine dikkat
YEREL HABERLER Erkeklerde meme problemine dikkat
Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik kazanın
YEREL HABERLER Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik kazanın
Ciltteki aşırı kuruluğa dikkat
YEREL HABERLER Ciltteki aşırı kuruluğa dikkat
Erzurum’da aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
YEREL HABERLER Erzurum’da aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı ...
Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin ismi caddeye verildi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin ismi caddeye verildi
Milletvekili Aydemir Yakutiyelilerle buluştu Aydemir: ‘Dadaşlara her daim şükran duyuyoruz” Aydemir’den üreticilerle bostan başı istişaresi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir Yakutiyelilerle buluştu Aydemir: ...
Bu cezaevinde her şey organik
YEREL HABERLER Bu cezaevinde her şey organik
Rektör Çomaklı 6550 değerlendirme paneline başkanlık yaptı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı 6550 değerlendirme paneline başkanlık ...
Maganda kurşunu iki camın arasında kaldı
YEREL HABERLER Maganda kurşunu iki camın arasında kaldı
Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim kapasitesinin ve Saygınlığının Artırılması Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim kapasitesinin ve ...
MÜSİAD ile ETÜ arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER MÜSİAD ile ETÜ arasında iş birliği protokolü
Vali Memiş, yayla ve meralarda güvenlik tedbirleri konusunda uyardı
YEREL HABERLER Vali Memiş, yayla ve meralarda güvenlik tedbirleri ...
Kan parası almak için kendini vurdurdu, öldü
YEREL HABERLER Kan parası almak için kendini vurdurdu, öldü
Altınok Tekman’da vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Altınok Tekman’da vatandaşlarla bir araya geldi
Doğumunun 316. yılında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini anma etkinliği Cuma namazı sonrası 3 bin kişiye lokma ikramında bulunuldu
YEREL HABERLER Doğumunun 316. yılında Erzurumlu İbrahim Hakkı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X