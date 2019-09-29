Erzurum Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileriyle bir araya geldi

Erzurum EğitimBirSen 2’Nolu Şubesi iş yeri temsilcileriyle bir araya geldi.

Tüm ilçe yönetimi ve iş yeri temsilcilerinin katıldığı toplantıya katılım oldukça üst seviyede oldu. 5. Dönem toplu sözleşme ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Memur Sen İl Temsilcisi ve EğitimBirSen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş konuşmasına teşkilat mensuplarına seslenerek “ter akıtan, emek veren, yüreğini bu dava için ortaya koyan siz gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Ardından Karataş, 5. Dönem toplu sözleşme sürecinde sendikanın dik duruşundan ve bugüne kadar elde edilen kazanımlardan bahsetti. Emek vererek darbelerle muhtıralarla ağababaları ile mücadele ederek bugünlere geldiklerini ama mücadelenin sürekli olması gerektiği için yılmadan yorulmadan hak bilinen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Karataş sözlerine söyle devam etti:

“Eğitim Bir Sen, kavga zemininde değil kazanımlar zeminde sendikacılık yapmanın adıdır. Eğitim Bir Sen ülkemizde sendikacılığın iklimini değiştiren, istikametini yeniden belirleyen yeniden sendikacılığın kitabını yazmanın adıdır. Eğitim Bir Sen insanları kutuplaştıran değil farklılıkları değerimiz görmenin adıdır. EğitimBirSen sosyal ekonomik özlük haklarımızın kazanımımızın adı ve adresidir. EğitimBirSen ülkemizin üzerinde oyun oynamak isteyen vesayetçilerin, işbirlikçilerin ve hainlerin panzehiri olmanın adıdır”

ERZURUM 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:38

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