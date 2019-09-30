Üniversite yerleşkesi yeni döneme hazır

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 20192020 Akademik Yıla başlamadan önceki son hafta sonunda fakülte ve birim ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Yeni eğitimöğretim yılına öğrencilerin eksiksiz bir şekilde başlamaları için tüm hazırlıkların tamamlanması adına gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Çomaklı üniversite genelinde ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ata Botanik Bahçesi ve kortlar çevresinde bulunan su kanalındaki ışıklandırma çalışmalarını inceleyen Rektör Çomaklı, birimlerden sorumlu yetkilerle bir araya gelerek yapılan düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

Yeni Fakülteleri Yerinde İnceledi

İlk olarak yeni binalarına taşınan Edebiyat ve İletişim Fakültelerini ziyaret eden Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları için eğitim dönemine yetiştirilen güzide binaların, Atatürk Üniversitesi akademisyenlerine ve öğrencilerine layık olduğunu söyledi. Fakültelerin modern teknik ve tasarımla inşa edildiğinin altını çizen söyleyen Çomaklı, yeni odalarına taşınan akademisyenleri de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Ülkemize Sanatçı Kazandırıyor

Yeni bina ziyaretinin ardından Güzel Sanatlar Fakültesine geçerek incelemelerine devam eden Rektör Çomaklı, fakültenin yetenek sınavlarına girecek öğrenci adaylarının sınav salonlarını gezdi. Yetenek sınavlarından sorumlu akademisyenlerle istişarede bulunan Çomaklı, yetiştirdiği öğrencileriyle ülkemizin sanat açısından önemli bir ihtiyacını karşılayan Güzel Sanatlar Fakültesinin öneminden bahsederek, akademisyenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Ata Botanik Bahçesi Şehre Güzellik Katıyor

Günün sonunda Erzurum’un doğal fotoğraf stüdyosu olarak adlandırılan Ata Botanik Bahçesi ve kortlar çevresinde bulunan su kanalındaki ışıklandırma çalışmalarını inceleyen Rektör Çomaklı, Botanik Bahçesini ziyarete gelen vatandaşlarla hasbıhal etti.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesine bağlı olan Ata Botanik Bahçesinde gerçekleşen çalışmaların 4 mevsim devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, akademisyenlerin sosyal yaşam alanı olan hobi bahçelerinin, şehrin güzelliğine güzellik kattığını söyledi.

Rektör Çomaklı’nın üniversite lojmanlarına çıkan yol kenarındaki su kanalının yeniden düzenlenmesi talimatının ardından gerçekleştirilen çalışmalarla, atıl halde bulunan su kanalına ışıklandırma yapılarak görsel bir şölen oluşturuldu. Özellikle akşam saatlerinde ışıklarıyla kampüse renk katan yeni su kanalı, kampüse farklılık kattı.

Rektör Çomaklı ayrıca, Ziraat Fakültesi ve Teknokent kavşağındaki asfalt ve kavşak yapım çalışmalarını da inceleyerek yetkilerden bilgi aldı.

ERZURUM 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:41

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.