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Yüzme Milli Takımı, Erzurum’da kampa girdi Antrenör İbrahim Onur Aksoy: "Madalya hedefiyle değil ...

İHA

Yükseltisi ile ön plana çıkan ve kamp merkezleriyle farklı branşlarda birçok spor kulübüne ev sahipliği yapan Erzurum, Yüzme Milli Takımı'na da kapılarını açtı. Sporcularının oksijen kapasitelerini arttırmak amacıyla Erzurum'da 21 günlük kamp sürecine giren Yüzme Milli Takımı, antrenmanlardan maksimum verim almayı hedefliyor.

Yüzme Milli Takımı, Erzurum’da kampa girdi Antrenör İbrahim Onur Aksoy: "Madalya hedefiyle değil final hedefiyle gidiyoruz"

Yükseltisi ile ön plana çıkan ve kamp merkezleriyle farklı branşlarda birçok spor kulübüne ev sahipliği yapan Erzurum, Yüzme Milli Takımı'na da kapılarını açtı. Sporcularının oksijen kapasitelerini arttırmak amacıyla Erzurum’da 21 günlük kamp sürecine giren Yüzme Milli Takımı, antrenmanlardan maksimum verim almayı hedefliyor.
Almanya’nın Berlin şehrinde 1113 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Kupası ayağında ülkeyi temsil etmek amacıyla hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Yüzme Milli Takımı yükselti sebebiyle sporculardan en üst düzeyde verim almak istiyor. Hedeflerinin madalya değil final olduğunu açıklayan Yüzme Milli Takımı Kadınlar Sorumlusu İbrahim Onur Aksoy, Avrupa Kısa Kulvar ve Avrupa Uzun Kulvar’ın ardından 2020 Olimpiyatları'nda boy göstererek bayrağı zirveye çıkaracaklarını söyledi.

"Madalya hedefiyle değil final hedefiyle gidiyoruz"
"Madalyadan bahsetmek ciddi bir iddia olur ancak dünya sıralamasında ilk 5’e ve 10’a giren sporcularımız var" diyerek Yüzme Milli Takımı'nın gücünü niteleyen Aksoy, "Bu sene olimpiyat barajını geçen 4 sporcumuz, 5 adet olimpiyat barajı geçti. Hedefimiz bu sene bireysel ve bayrak olimpiyat katılımı sağlayarak, sporcularımızla 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmek" dedi.
Kamptan maksimum verim alabilmek için 21 gün boyunca Erzurum’da olmayı planlayan Yüzme Milli Takımı, 3 sezon öncesinden başlayan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’ndaki madalya serüveniyle dünyada yüzme alanında ciddi bir yükseliş sağladı.
Aksoy; Umutcan Erdat, Selen Özbilen ve Aleyna Özkan ile beraber başlayan serüvende bu yıl Beril Böcekler, Demirkan Demir ve bayrak takımlarından gelen madalyalarla birlikte genç sporcuların performans artışının büyüklere de motivasyon olduğunu söyledi.
Yükselen bir grafiğe ulaştıklarını ve doğru bir antrenman süreciyle olimpiyatlara katılmayı amaçladıklarını belirten Aksoy, “Şanlı bayrağımızı en yükseklere çıkarabilmek için çabalayacağız. Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir’in çok iyi dereceleri var. Şuanda hedefimiz, sporcularımızın en iyi derecelerini yüzmeleri sağlamak ve bayrağımızı en üstlere çıkarabilmek” sözlerini kaydetti.
Annesi Alman, babası Türk olan Metin Aydın, Milli Takım olarak Türk bayrağını zirveye çıkarmak için Erzurum’da girdikleri kapta çok iyi hazırlandıklarını söyledi. "Erzurum tesisleri çok güzel. Sezon için çok iyi hazırlanıyoruz, karada forma giriyoruz, hedefimiz olan 2020 Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Ben 200 metre karışık yüzüyorum. Olimpiyat A barajında hedefime 1 saniye var" dedi.
16 Eylül7 Ekim tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleşecek olan verimli kamp döneminin ardından Avrupa kısa kulvar, Avrupa uzun kulvar ve 2020 Dünya şampiyonası'na katılacak olan Yüzme Milli Takımı, 1720 Ekim tarihleri arasında Çekya'da kısa kulvar yüzme şampiyonası hazırlık yarışmasına katılacak.

ERZURUM

01 Ekim 2019 Salı

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