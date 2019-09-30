TFF 1. Lig’in 6. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Bursaspor’a 10 kaybetti. Erzurum ekibi, bu sonuçla birlikte son iki sezonda Süper Lig’de ve TFF 1. Lig'de oynadığı 20 deplasman maçından sadece 2 galibiyet alabildi.

BB Erzurumspor'un geçen sezon Süper Lig’de yaşadığı deplasmanda maç kazanamama alışkanlığı TFF 1. Lig'de de devam ediyor. Erzurumspor, son 2 sezonda söz konusu liglerde oynadığı 20 deplasman maçından sadece Göztepe ve Kayserispor’a karşı galip gelebildi.



Deplasman kabusunun faturası Süper Lig oldu

MaviBeyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe karşısında 10 kazanarak, ligdeki ilk deplasman galibiyetini almıştı. Ligin kapanış maçında da Kayserispor’a konuk olan Dadaşlar, müsabakadan 20 galip ayrılmasına rağmen küme düşmüştü.

Kısa süren Süper Lig macerasına sadece iki deplasman galibiyeti sığdıran BB Erzurumspor’un, küme düşmesindeki en büyük etkenlerden biri de dış saha kabusuydu.



Dadaşlara Erzurum bayram, deplasman hüsran

20192020 sezonunda mücadele edeceği TFF 1. Lig için iddialı bir kadro kuran Erzurumspor'un deplasman fobisi burada da değişmedi. Evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı bir performans gösteren Dadaşlar, ligin 2. haftasında Balıkesirspor’a 21, 4. haftada Keçiörengücü’ne 10 ve son olarak da 6.haftada Bursaspor’a 10 mağlup olarak deplasmanda hüsran yaşamaya devam ediyor.



Son galibiyetleri Hamzaoğlu kazandı

Son deplasman galibiyetini geçtiğimiz sezon Süper Lig’de alan mavibeyazlı ekipte kazanılan Göztepe ve Kayserispor maçlarında Hamza Hamzaoğlu takımın başındaydı.

Süper Lig macerasına Mehmet Altıparmak ile başlayan Erzurum temsilcisi, Altıparmak’ın yönetiminde oynadığı 4 deplasman maçından 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrılırken, 8. haftada takımın başına getirilen Mehmet Özdilek ise 7 deplasman maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son haftalarda göreve gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, takımın başında çıktığı 6 deplasman maçından 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak, dış sahanın en başarılı hocası oldu.

TFF 1. Lig'de mücadele etmeye başladıktan sonra mavibeyazlıların hocası olan Muzaffer Bilazer, çıktığı 2 deplasmandan da mağlup ayrılırken, mevcut çalıştırıcı Erkan Sözeri de ilk dış saha karşılaşmasını kazanamadı.

ERZURUM 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:41

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