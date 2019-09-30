Kiğı DAP Semt Kütüphanesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kiğı DAP Semt Kütüphanesi açıldı

İHA

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Gençlik Merkezi ve DAP Semt Kütüphanesi" törenle açıldı.

Kiğı DAP Semt Kütüphanesi açıldı

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde “Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Gençlik Merkezi ve DAP Semt Kütüphanesi” törenle açıldı.
“DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Kiğı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından projelendirilen ve DAP İdaresi tarafından finanse edilerek yapımı tamamlanan ‘DAP Semt Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı.
DAP Semt Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Kiğı Kaymakamı Onur Yeniay, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yalçın, Kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Geleceğin teminatı çocuklara yön veren ve bu ülkenin ihtiyacı olan nesiller yetiştirmek için açılan kütüphanesinin hayırlı olması dileğinde bulunan konuşmacılar, okumanın öneminden bahsederek, kütüphanenin ve Gençlik Merkezi’nin kaliteli zaman geçirilmesi bakımından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylediler.
DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, semt kütüphanelerinin misyonu, amacı ve hedef kitlesi hakkında bilgiler verdi. DAP İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan 15 ilde müftülük, belediye, il özel idaresi ve kaymakamlıklara sağlanan finansmanla bölgede toplam 112 adet semt kütüphanesi projesini desteklediklerini ifade eden Başkan Demir, “Amacımız çocuklara ders çalışmalarıyla birlikle değer eğitimleri verip onları geleceğe hazırlamak; kamu kaynaklarını isabetli kullanarak, beşeri sermayeyi geliştirip, mutlu yarınlar oluşturmaktır. Biz Semt kütüphaneleriyle mahalle kültürünü yaşatarak samimi bir ortamın oluşmasına zemin hazırlamış oluyoruz” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından törene katılanlarla birlikte Kütüphane ve Gençlik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.
DAP İdaresi’nin sağladığı 479 bin liralık finansman destekle tamamlanan Gençlik Merkezi’nde, çocuk oyun alanından mutfağına, bilgisayar sınıfından robotik kodlama sınıfına kadar; çocukların dama ve satranç oynayabilecekleri ve kitap okuyabilecekleri sürekli yaşayan merkezler şeklinde tasarlanan DAP Semt Kütüphaneleri her yaştan öğrenci ve vatandaşlara hitap ediyor.
Şehit Kaymakamın adı verildi
10 Kasım 2016 günü, daha önce odasına tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve bir gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün adı Kiğı Gençlik Merkezi ve Semt Kütüphanesi’ne verildi. Şehit Kaymakam Safitürk, 20132015 seneleri arasında Bingöl’ün Kiğı İlçesi’nde de görev yapmıştı.

ERZURUM

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:41
  • GÜNEŞ 06:04
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi girişimcileri ...
Vali Memiş’ten 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Dadaşlara Erzurum bayram, deplasman hüsran
YEREL HABERLER Dadaşlara Erzurum bayram, deplasman hüsran
Yüzme Milli Takımı, Erzurum’da kampa girdi Antrenör İbrahim Onur Aksoy: "Madalya hedefiyle değil final hedefiyle gidiyoruz"
YEREL HABERLER Yüzme Milli Takımı, Erzurum’da kampa girdi Antrenör ...
Dadaş yumrukları Konya’dan ses getirdi
YEREL HABERLER Dadaş yumrukları Konya’dan ses getirdi
Tiroit nodülleri kanser açısından risk oluşturuyor
YEREL HABERLER Tiroit nodülleri kanser açısından risk oluşturuyor
Kadınlarda siğillerin hızlı yayılma potansiyeline dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda siğillerin hızlı yayılma potansiyeline ...
Evdeki tartışmalar çocukları etkiliyor
YEREL HABERLER Evdeki tartışmalar çocukları etkiliyor
Şehit Tatar’ın babasından Bedir’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Şehit Tatar’ın babasından Bedir’e hayırlı olsun ...
Mide balonu takılması sonrası beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Mide balonu takılması sonrası beslenmeye dikkat
Hormonal değişiklikler saçları dökebiliyor
YEREL HABERLER Hormonal değişiklikler saçları dökebiliyor
Göz tansiyonuna dikkat
YEREL HABERLER Göz tansiyonuna dikkat
Erzurum'un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Erzurum'un köyleri sonbaharda görenleri hayran ...
Üniversite yerleşkesi yeni döneme hazır
YEREL HABERLER Üniversite yerleşkesi yeni döneme hazır
Yakutiye Belediyespor iddialı takım olduğunu kanıtladı
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyespor iddialı takım olduğunu ...
Erzurum Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileriyle bir ...
Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
'Kar garanti'li Palandöken'de erken rezervasyonlar başladı
YEREL HABERLER 'Kar garanti'li Palandöken'de erken rezervasyonlar ...
Kavşakta “drift” yapan sürücü kamerada
YEREL HABERLER Kavşakta “drift” yapan sürücü kamerada
1 milyon liralık hırsızlığın şüphelileri, 200 kamera kaydı izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER 1 milyon liralık hırsızlığın şüphelileri, 200 kamera ...
Rektör Çomaklı, Sıtkı Alp ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Sıtkı Alp ile bir araya geldi
Hırsızların balkon üzerinden işyerine girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı İş yerini soyan hırsızlar İstanbul ve Tekirdağ’da yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızların balkon üzerinden işyerine girmeleri ...
Karın germe ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler
YEREL HABERLER Karın germe ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler
Erzurum’da tenis heyecanı
YEREL HABERLER Erzurum’da tenis heyecanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X