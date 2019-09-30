Kiğı DAP Semt Kütüphanesi açıldı

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde “Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Gençlik Merkezi ve DAP Semt Kütüphanesi” törenle açıldı.

“DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Kiğı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından projelendirilen ve DAP İdaresi tarafından finanse edilerek yapımı tamamlanan ‘DAP Semt Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı.

DAP Semt Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Kiğı Kaymakamı Onur Yeniay, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yalçın, Kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Geleceğin teminatı çocuklara yön veren ve bu ülkenin ihtiyacı olan nesiller yetiştirmek için açılan kütüphanesinin hayırlı olması dileğinde bulunan konuşmacılar, okumanın öneminden bahsederek, kütüphanenin ve Gençlik Merkezi’nin kaliteli zaman geçirilmesi bakımından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylediler.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, semt kütüphanelerinin misyonu, amacı ve hedef kitlesi hakkında bilgiler verdi. DAP İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan 15 ilde müftülük, belediye, il özel idaresi ve kaymakamlıklara sağlanan finansmanla bölgede toplam 112 adet semt kütüphanesi projesini desteklediklerini ifade eden Başkan Demir, “Amacımız çocuklara ders çalışmalarıyla birlikle değer eğitimleri verip onları geleceğe hazırlamak; kamu kaynaklarını isabetli kullanarak, beşeri sermayeyi geliştirip, mutlu yarınlar oluşturmaktır. Biz Semt kütüphaneleriyle mahalle kültürünü yaşatarak samimi bir ortamın oluşmasına zemin hazırlamış oluyoruz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından törene katılanlarla birlikte Kütüphane ve Gençlik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

DAP İdaresi’nin sağladığı 479 bin liralık finansman destekle tamamlanan Gençlik Merkezi’nde, çocuk oyun alanından mutfağına, bilgisayar sınıfından robotik kodlama sınıfına kadar; çocukların dama ve satranç oynayabilecekleri ve kitap okuyabilecekleri sürekli yaşayan merkezler şeklinde tasarlanan DAP Semt Kütüphaneleri her yaştan öğrenci ve vatandaşlara hitap ediyor.

Şehit Kaymakamın adı verildi

10 Kasım 2016 günü, daha önce odasına tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve bir gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün adı Kiğı Gençlik Merkezi ve Semt Kütüphanesi’ne verildi. Şehit Kaymakam Safitürk, 20132015 seneleri arasında Bingöl’ün Kiğı İlçesi’nde de görev yapmıştı.

ERZURUM 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:41

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