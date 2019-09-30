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Büyükbaş yüklü kamyon öğrenci servisine çarptı: 3 yaralı

DHA

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş yüklü kamyon, kavşakta öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada, servis şoförü İlhami Aslan (39) ve akrabaları Perihan Gözütok (40) ile Neriman Gözütok (19) ağır yaralandı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş yüklü kamyon, kavşakta öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada, servis şoförü İlhami Aslan (39) ve akrabaları Perihan Gözütok (40) ile Neriman Gözütok (19) ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında çevre yolu kavşağında meydana geldi. Şenkaya ilçesinden Narman ilçesi yönüne giden Abdulkadir Çelik yönetimindeki 34 ZM 5418 plakalı büyükbaş yüklü kamyon, öğrencileri Erdoğmuş köyüne bırakıp Oltu ilçesine gelen İlhami Aslan yönetimindeki 25 D 9600 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarptı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon minibüse çarptıktan sonra refüjdeki ağaç ve elektrik direklerini yıktıktan sonra durabildi. Kazada servisi şoförü Aslan ve minibüsteki akrabaları Perihan Gözütok ile Neriman Gözütok ağır şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan üç yaralı ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Aslan, Erzurum'a sevk edildi.
Kamyonun yakıt deposu delindiği için tüm mazot asfalta döküldü. İtfaiye ekipleri karayolunu tazyikli su ile yıkadıktan sonra temizlik işçileri de kırılan parçaları kaldırdı. Kamyon sürücüsü Abdulkadir Çelik gözaltıan alındı.

ERZURUM

01 Ekim 2019 Salı

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