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KUDAKA, Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nda bölgeyi tanıttı

İHA

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması amacıyla Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri tanıtıldı.

KUDAKA, Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nda bölgeyi tanıttı

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması amacıyla Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri tanıtıldı.
Doğunun tek turizm fuarı organizasyonu olan Van Turizm ve Seyahat Fuarı, 10’uncu kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda TÜRSAB, TOBB, KOSGEB, TUROB, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ile Asya Fuarcılık tarafından Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, yurt içi ve yurt dışından 350 firmayı ağırladı.
Fuarın açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, ilçe belediye başkanları, kamu, STK ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Yerli ve yabancı turizm profesyonellerini Van’da bir araya getiren organizasyonda; KUDAKA koordinasyonunda Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tanıtım stantları da yer aldı. Bölgede faaliyet gösteren tur operatörleri, turizm acentaları ve otellerin davet edildiği fuarda; açılış töreninin ardından fuar alanını gezen protokol üyeleri, bölge standını ziyaret ederek bilgi aldı. Bölgenin turizm değerlerini tanıtmak amacıyla Türkçe, İngilizce ve Farsça dillerinde hazırlanan tanıtım materyalleri ve görseller fuar ziyaretçileriyle paylaşıldı. Ayrıca yerli ve yabancı tur operatörleri ziyaret edilerek özellikle Nahçıvan, Azerbaycan, Gürcistan ve İran’dan gelen turizmcilere bölgeye ve otellere ait tanıtım dokümanları sunuldu.

ERZURUM

01 Ekim 2019 Salı

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