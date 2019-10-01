Erzurum’da Gıda Denetimleri sürüyor

Erzurum’da toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik 2018 yılında 13 bin 660, 2019 yılının ilk 9 ayında ise 9 bin 216 gıda denetimi yapıldı. Amaçlarının vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu dile getiren Vali Okay Memiş, insan sağlığını korumak adına mesaiye bağlı kalınmaksızın gıda denetimlerinin devam edeceğini söyledi.

Toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Vali Memiş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başta okullardaki kantin ve yemekhaneler olmak üzere, il genelinde gıda üreten, satışı yapılan ve toplu tüketim yerlerine yönelik olarak bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin devam ettiğine dikkat çekti.

İl genelinde 91 gıda uzmanı tarafından denetimlerin mesaiye bağlı kalınmaksızın sürdüğünü ifade eden Vali Okay Memiş, şunları kaydetti: “Vatandaşımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak, taklit ve tağşişi engellemek amacıyla toplamda 5 bin 571 adet gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerinde 2018 yılında 13 bin 660, 2019 yılının ilk 9 ayında ise 9 bin 216 gıda denetimi yapıldı. Gerekli görülen yerlerden 471 adet numune alınarak denetim ve analiz sonuçları olumsuz çıkan işletmelere idari para cezası işlemi uygulandı. Gıda konusunda tüketici bilincinin çok daha arttığını özellikle ‘Alo 174 Gıda Hattı’na olan yoğun ilgiden anlıyoruz. 2018 yılı içerisinde hatta 337, 2019 yılında da 230 şikâyetin gelmiş olup, bunların hepsi sonuçlandırılmış ve yine denetim ve analiz sonuçları olumsuz çıkan işletmelere idari para cezası işlemi uygulanmıştır.”

En iyi denetçinin vatandaşın kendisi olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, vatandaşlardan da hijyen ve sağlık açısından eksik olarak gözlemledikleri işletmeleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine veya “Alo 174 Gıda Hattı’na” bildirmelerini istedi.

Vali Memiş ayrıca İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün tüm çalışanlarına, tarım ve hayvancılık alanında yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ERZURUM 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:41

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