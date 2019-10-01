Gamze öğretmen, çocukların meleği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gamze öğretmen, çocukların meleği

DHA

ERZURUM'da, Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra atanamayınca farklı bir alanda işe başlayan Gamze Tuysuz (25), geçen yıl ücretli öğretmenlik yaptığı okuldaki öğrencilerinden kopamadı. Tuysuz, zaman buldukça öğrencileriyle buluşup, başta dersleri olmak üzere her konuda onlara yardımcı oluyor. Öğrencilerinin, 'O çocukların meleği' dediği Gamze Tuysuz, "Ben çocukları onlar beni bırakmadı. Aramızda güçlü bir sevgi bağı oluştu" dedi.

ERZURUM'da, Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra atanamayınca farklı bir alanda işe başlayan Gamze Tuysuz (25), geçen yıl ücretli öğretmenlik yaptığı okuldaki öğrencilerinden kopamadı. Tuysuz, zaman buldukça öğrencileriyle buluşup, başta dersleri olmak üzere her konuda onlara yardımcı oluyor. Öğrencilerinin, 'O çocukların meleği' dediği Gamze Tuysuz, "Ben çocukları onlar beni bırakmadı. Aramızda güçlü bir sevgi bağı oluştu" dedi.
Erzurumlu Gamze Tuysuz, 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Atanamayan Tuysuz, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda ücretli olarak fen bilgisi öğretmenliği yaptı. Gamze Tuysuz, fen bilgisi dersi verdiği 120'ye yakın öğrencisiyle kısa sürede sıcak bir bağ kurdu. Öğrencilerin aileleriyle de tanışan Tuysuz, her zaman yanlarında oldu. Öğrenciler, mahallede, buldukları malzemelerle oluşturdukları çardakta yaz kış buluşup, öğretmenleriyle hem ders yaptı, hem de oyunlar oynadı.
Görev süresi sona eren Gamze Tuysuz, öğrencilerinin gözyaşları içinde onlara veda etti. Ancak Tuysuz, öğrencilerden kopamadı.
ÖĞRENCİLERİNİ BIRAKMADI
Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nde (Aras EPSAŞ) kurumsal iletişim ve kalite uzmanlığı olarak işe başlayan Tuysuz, fırsat buldukça öğrencileriyle ilgilenmeye devam etti, şimdilerde derslerinde yardımcı oluyor.
ENGELLİ SEDA´NIN `GAMZE ÖĞRETMEN´ MUTLULUĞU
Öğretmenlik yaptığı dönemde, öğrencilerinden Efendi (12) ve İbrahim Gökdere'yi (15) Sanayi semtindeki 2 oda bir salondan oluşan gecekondu evlerinde ziyaret edip, burada zihinsel engelli ve astım hastası kardeşleri Seda (10) ile dostluk kuran Gamze Tuysuz, bugünlerde aileye sürpriz bir ziyarette bulundu. Gamze Tuysuz'u gören Seda Gökdere, "Gamze öğretmen" diye çığlık atıp boynuna sarıldı. Seda Gökdere, Gamze Tuysuz'u öpüp, getirdiği hediye paketlerini açtıkça sevinci bir kat daha arttı.
`O ÇOCUKLARIN MELEĞİ´
Gamze Tuysuz'u çok sevdiğini söyleyen Efendi Gökdere, "Hocam benim çiçeğim, özellikle çocukların meleği. Ben yetkililerden Gamze öğretmenin okula geri dönmesini talep ediyorum" dedi.
Ziyarete gelen öğretmenleriyle yine çardakta buluşan öğrenciler, "Burada ders işledik, güldük, söyledik, eğlendik. Biz onu çok seviyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.
BİR KITLAMA ÇAY BİZİ BAĞLADI
Öğretmenlik yaptığı dönemlerde öğrencilerin evlerine ziyaretler yaptığını söyleyen Gamze Tuysuz, bir bardak kıtlama çay sayesinde aralarında sıcak bir bağ oluştuğunu söyledi. Tuysuz, "Her hafta mesaim bittikten sonra bir aileyi arıyorum, size geliyorum diye bilgi veriyorum. Onlarla içtiğimiz bir bardak kıtlama çay bizi birbirimize bağladı. Bizim birlikte içtiğimiz bir bardak çay, yaptığımız sohbetler, oynadığımız oyunlar çok şeye değer. Biz çocukları sevgiyle büyütmezsek, hiçbir şeyin sonucun alamayız. Sevgi istek getirir, istek ise başarı. Çocukların hepsi pırlanta gibi. Her zaman onların yanında olmaya çalıştım. Ancak tek bir kişi olarak bazen hepsine el uzatamadım, ama gücümün yettiğince destek olmaya çalıştım. Bu konuda annem, babam kız kardeşim ve şu an çalıştığım Aras EPSAŞ'ın Genel Müdürü Fahrettin Tunç Bey hep yanımda oldu. Onlardan aldığım güçle devam ettirdim. Bu konuda duyarlı vatandaşların desteğini de bekliyorum" diye konuştu.

ERZURUM

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:41
  • GÜNEŞ 06:04
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memur-Sen il divan toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Memur-Sen il divan toplantısı yapıldı
Atatürk Üniversitesinde yeni akademik dönem başladı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde yeni akademik dönem başladı
Erkeklerde ürolojik problemlere dikkat
YEREL HABERLER Erkeklerde ürolojik problemlere dikkat
Öğrenci servisi ile kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada
YEREL HABERLER Öğrenci servisi ile kamyonun çarpıştığı feci kaza ...
Diş tellerinde şeffaf plak fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Diş tellerinde şeffaf plak fark oluşturuyor
Erzurum’da Gıda Denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum’da Gıda Denetimleri sürüyor
Piknik yaparken bulduğu kerkeneze evinde bakıyor
YEREL HABERLER Piknik yaparken bulduğu kerkeneze evinde bakıyor
KUDAKA, Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nda bölgeyi tanıttı
YEREL HABERLER KUDAKA, Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nda bölgeyi ...
Kanadı kırık kerkeneze evinde bakıyor
YEREL HABERLER Kanadı kırık kerkeneze evinde bakıyor
Annesinin mezarı başında ölü bulundu
YEREL HABERLER Annesinin mezarı başında ölü bulundu
Annesinin mezarının başında ölü bulundu
YEREL HABERLER Annesinin mezarının başında ölü bulundu
Büyükbaş yüklü kamyon öğrenci servisine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Büyükbaş yüklü kamyon öğrenci servisine çarptı: 3 ...
Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı
ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi girişimcileri ...
Kiğı DAP Semt Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Kiğı DAP Semt Kütüphanesi açıldı
Vali Memiş’ten 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Dadaşlara Erzurum bayram, deplasman hüsran
YEREL HABERLER Dadaşlara Erzurum bayram, deplasman hüsran
Yüzme Milli Takımı, Erzurum’da kampa girdi Antrenör İbrahim Onur Aksoy: "Madalya hedefiyle değil final hedefiyle gidiyoruz"
YEREL HABERLER Yüzme Milli Takımı, Erzurum’da kampa girdi Antrenör ...
Dadaş yumrukları Konya’dan ses getirdi
YEREL HABERLER Dadaş yumrukları Konya’dan ses getirdi
Tiroit nodülleri kanser açısından risk oluşturuyor
YEREL HABERLER Tiroit nodülleri kanser açısından risk oluşturuyor
Kadınlarda siğillerin hızlı yayılma potansiyeline dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda siğillerin hızlı yayılma potansiyeline ...
Evdeki tartışmalar çocukları etkiliyor
YEREL HABERLER Evdeki tartışmalar çocukları etkiliyor
Şehit Tatar’ın babasından Bedir’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Şehit Tatar’ın babasından Bedir’e hayırlı olsun ...
Mide balonu takılması sonrası beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Mide balonu takılması sonrası beslenmeye dikkat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X