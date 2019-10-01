Memur-Sen il divan toplantısı yapıldı

Erzurum MemurSen İl Divan Toplantısı, MemurSen Teşkilatlanma Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu’nun katılımı ile gerçekleşti.

Tarihi Mücellidi Konağında gerçekleştirilen toplantıya MemurSen e bağlı hizmet kollarından şube yönetimleri, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri ve Kadın Komisyon üyeleri ve Genç MemurSen yönetiminde olanlar katıldı.

Yoğun katılımın olduğu toplantı Kuranı Kerim okunmasıyla başladı. MemurSen İl Temsilcisi EğitimBirSen 2Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş’ın konuşmasından sonra 5.Dönem Toplu Sözleşme sürecini konu alan video sunumu takip etti. Genel Başkan Levent Uslu’nun konuşması ile toplantı sona erdi.

İl Temsilcisi Mustafa Karataş, 9 Haziran 1995 de 32 inanmış ve adanmış dava insanıyla kurulan ve Merhum Akif İnan’ın “Umut bir tohumsa kefen zarında Gün olur fışkırır bir orman olur” diyerek atılan tohumların bugün milyonlara ulaştığını hatırlatarak Erzurum’da 17 bin 492 üye ile en teşkilatlanmış bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, bunun ilde sağlanan birlik ve beraberlikten kaynaklandığını ifade etti.

MemurSen olarak Erzurum da bir aile oldukları kültürünü ve kurumsallığını kazandıklarını söyleyen Karataş, bunda önceki il temsilcilerinin ve yönetimlerde bulunan dava erlerinin önemli rolü olduğunu dile getirerek her birine ayrı ayrı teşekkür etti. Görevi devraldığı Abdullah Duman’ın örnek bir fedakarlık ve vefa gösterdiğini hatırlatan Karataş bu teşkilat bilincinden dolayı ve fedakarlığından dolayı A.Duman’a hassaten teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Teşkilatlanma Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ise zorlu bir 5.Toplu Sözleşme sürecinden geçtiklerini, çalışanın ve alın teri akıtan Kamu Çalışanlarının hakkını masada aradıklarını ve rakamsal olarak yüzde 20’nin altında bir teklife Konfederasyon olarak imza atmadıklarını söyledi. Vatana borçlu olduklarını ama Devletten alacaklı olduklarının altını çizen Uslu, toplamda beş milyon üzerinde beklenti içinde olan kamu çalışanlarının beklentisine Kamu işverenin kulaklarını kapattığını söyledi.

Kamu çalışanlarına verilecek zammın sokağı rahatlatacağını ve yine bir cebinden çıkıp diğerine gireceğini hatırlatan Uslu, masanın güçlendirilmesi ve icra yeri olması yerine Hakem Kuruluna gidildiğini belirtti. Uslu, Hakem Kurulunun hakemlik yapma yerine kendisine söyleneni yapan bir memur hükmüne büründüğünü bu durumun hakem kuruluna gölge düşürdüğünü ifade etti.

Toplantı soru ve cevaplarla sona erdi.

ERZURUM 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:41

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