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Başkan Uçar, engelli gencin yol sorununa duyarsız kalmadı

İHA

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, engelli Abdulmuttalip Altay'ın ailesinin yaşadığı yol sorununa duyarsız kalmayarak ailenin yaşadığı evin yolunu asfalt yaptırdı.

Başkan Uçar, engelli gencin yol sorununa duyarsız kalmadı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, engelli Abdulmuttalip Altay’ın ailesinin yaşadığı yol sorununa duyarsız kalmayarak ailenin yaşadığı evin yolunu asfalt yaptırdı.
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde ikamet eden yüzde 68 engelli Abdulmuttalip Altay, evinin şehir merkezine uzaklığı sebebiyle ulaşım açısından zorluk yaşıyordu.
Yakutiye Belediyesinin yol ve asfalt çalışmaları sırasında Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ın da aralarında bulunduğu ekip, çalışmaların yapıldığı bölgede çevresinde yerleşim olmayan tek bir eve rastladı. Altay ailesinin evine ziyarete giden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, şans eseri fark ettiği evde yüzde 68 engelli Abdulmuttalip Altay ile tanışınca evlerinin önüne kadar asfalt çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.
Serebral Palsy yani doğuştan fiziksel engele sahip olan 23 yaşındaki Abdulmuttalip Altay evinin okula ve şehir merkezine uzaklığı sebebiyle zorluk yaşıyordu. 10 yaşına kadar yürüyemeyen Altay okula, aile bireylerinin, çoğu zaman annesinin sırtında gidip geldi. Ayakta durma becerisi ve yürüme becerisi olmayan Abdulmuttalip’in 2012 yılında hastalığına teşhis konulduktan sonra tedavi sürecine başlandı.
8 kez ameliyat geçiren ve eskisine nazaran ayakta durma ve yürüme becerisini kazanan Abdulmuttalip Altay, “Önceden okula annemin babamın sırtında çok gittim. Engellerime rağmen okulumdan vazgeçmedim. İlk okul, Orta okul ve Lise öğrenimlerimi dereceyle bitirdim” dedi.
Geçtiğimiz yıl E KPSS sınavında 75 puanlık bir başarı gösteren ve atanmayı bekleyen Altay’ın tek isteği masa başında çalışabileceği bir işinin olması.
Önceleri stabilize yollarda yürüyen ve oğlunun büyük zorluk yaşadığını gören anne Elif Altay, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ın evlerine gelmesini şaşkınlıkla karşılarken diğer yandan evlerinin önüne kadar getirilen yol içinde memnuniyetlerini dile getirdi.
Anne Altay, “Oğlum çok zorluk çekti, okullar okudu başarılar elde etti. Okula sırtımızda götürdük, lise yıllarında servisle gidip geldi ama yollar hep çamurdu, Belediye Başkanımız evimizin önüne yol getirdi. Allah razı olsun, benim isteğim sadece oğlumun bir işi olsun başka bir dileğim yok” dedi.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ise Altay ailesinin memnuniyeti karşısında şu sözleri söyledi: “ Bizden önce ve mevcut Belediye Başkanlarımız tüm duyarlılıkla işlerini yürütmüşlerdir. Bizim Abdulmuttalip kardeşimizin evinin şehir merkezine uzaklığı ve yerleşim açısından tek bir ev olmasından dolayı gözden kaçmış, mevkide çalışmalar yaparken evi fark ettik. Öğrendik ki engelli kardeşimiz geniş ailesiyle yaşıyor. Toprak ve bozuk bir yol olan evinin önünde asfalt çalışmaları yaparak Altay ailesine destek olmayı amaçladık. İnsanların kalplerine dokunarak gönül belediyeciliği ile hareket etmek hedefimiz.”

ERZURUM

02 Ekim 2019 Çarşamba

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