Diş Hekimi Zuhal Oygur, lazer ile diş problemlerine hızlı çözüm üretilebildiğini söyledi.

Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Diş hekimliğinde lazer uygulamaları son yıllarda oldukça yaygın kullanılmaya başlanmıştır . Diş hekimliğinde lazer kullanımı diş ve diş eti hastalıklarının tedavisi ve dişeti ve diş estetiği uygulamalarda kanama olmaması ve iyileşmenin hızlı olması nedeniyle diş estetiğinde de sıkça başvurulan bir yöntem olmaktadır. Lazer uygulamaları ile bazı cerrahi müdahaleler kanamasız yapılabilmektedir. Yumuşak doku lazerinin özellikle kullanıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir. *Yumuşak Ağız Dokusu Lezyonlarının Tedavisi: Ağız içinde oluşan ağrılı aftların tedavisinde kısa süreli lazer uygulamaları, uçuk tedavisinde ,küçük lezyonların çıkartılmasında oldukça olumlu sonuçlar vermektedir. Gingivektomi : Dişetinin cerrahi olarak düzeltilmesi gerektiği durumlarda, dişin kuron boyunun kısa olduğu ya da yoğun dişeti dokusunun olduğu vakalarda ,hastanın gülme hattına uygun dişeti seviyelemesi gerektiği durumlarda kanamasız ve ağrısız olarak uygulanabilir” dedi.

Dt. Oygur, lazer tedavisi ile yapılanları şöyle sıraladı:

“Diş Eti Lekelerinin düzeltilmesi :Dişetlerinde oluşan mavi mor lekelerin ortadan kaldırılmasında lazer uygulamaları oldukça başarılıdır.

Diş Hassasiyeti Tedavisinde: Diş minesi aşınmalarına bağlı oluşan Diş hassasiyetlerinde dentin tübüllerinin lazerle tıkanmasıyla mine hassasiyetleri azalır

Diş Beyazlatma: Normal diş beyazlatma uygulamasına göre lazerle beyazlatma uygulama işlemi daha kısa süren bir işlemdir. Dişlerde hassasiyet oranı da azalmaktadır.

BioStimulasyon: Cerrahi operasyonlardan sonra uygulanarak dokuların toparlanmasını uyaran bir uygulamadır .Bu uygulama ile cerrahi işlemlerden sonra ağrı ve şişlik oluşması azaltılmaktadır

Kanal tedavisi irrigasyonu: Kanal tedavisi sırasında kanallara uygulanarak kanalların dezenfeksiyonunu sağlanır.”

ERZURUM 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

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