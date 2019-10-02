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AÇSH İl Müdürlüğü, yaşlıları yalnız bırakmıyor

İHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yaşlılar Günü münasebetiyle Erzurum'da bulunan yaşlılara yönelik ziyaret gerçekleştirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Darülaceze Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen Yaşlı Evde Bakım Projesi kapsamında 117 yaşlıya evlerinde öz bakım ve temizlik hizmeti veriliyor.

AÇSH İl Müdürlüğü, yaşlıları yalnız bırakmıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yaşlılar Günü münasebetiyle Erzurum’da bulunan yaşlılara yönelik ziyaret gerçekleştirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Darülaceze Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen Yaşlı Evde Bakım Projesi kapsamında 117 yaşlıya evlerinde öz bakım ve temizlik hizmeti veriliyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve AÇSH İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen kentte bulunan yaşlılara ziyaret ederek, Darülaceze Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen Yaşlı Evde Bakım Projesinden yararlanan yaşlılarla bir süre sohbet ettiler.
Yaşlılar ile yakından ilgilenip hal ve hatırlarını soran İlbaş, yaşlıların toplumun önemli değerleri ve koca çınarları olduğunu ifade etti.
AÇSH İl Müdürlüğü tarafından Darülaceze Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen Yaşlı Evde Bakım projesi kapsamında 117 yaşlıya hizmet verildiğini anlatan İlbaş, "Erzurum'da yaşayan 60 yaş ve üzerinde olan yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler belirleniyor. Odak grubun belirlenmesi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mahalle muhtarı, aile hekimi ve müftülüklere bağlı din görevlilerinden destek alınıyor. Projede istihdam edilen temizlik personelleri vasıtasıyla odak gruba yönelik öz bakım ve hane temizlik çalışmaları yapılıyor. AÇSH Bakanlığımızın koordinasyonunda Erzurum Valiliğimizin desteğiyle hayata geçen projemiz Erzurum’da yoğun ilgi gördü ve yaşlılarımızın duasını almak bizleri mutlu ediyor’’ dedi.
Aile kavramının önemine değinen İlbaş, “Aile değerlerimizi kaybetmememiz gerekir. Aile değerlerinin korunması, aile bağlarının güçlü olması, büyüklere saygı göstermekten ve küçüklere sevgide bulunmaktan geçer. Kültürümüzde de, gelenek ve göreneklerimizde de büyüklerimiz önemli bir yere sahiptir. Bizleri bu günlere getiren büyüklerimizi sadece Yaşlılar Gününü hatırlamak yetmez, her gün hal hatırlarını sormamız, her türlü ihtiyaçlarını karşılamamız icap eder. Yaşlılarımız ile ilgilenmek tüm toplumun vazifesidir. Devlet olarak bizlere de sorumluluklar düşmektedir.” dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlı vatandaşlar ise projeyle hayatlarının kolaylaştıklarını ifade ettiler.
Öte yandan Yaşlılar Günü dolayısıyla Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi, Hınıs Sosyal Hizmet Merkezi, Oltu Sosyal Hizmet Merkezi, Pasinler Sosyal Hizmetler Merkezi ve İspir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yaşlılara yönelik ziyaretler gerçekleştirildi.

ERZURUM

02 Ekim 2019 Çarşamba

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