Yolcunun sırt çantasında 1 kilo bonzai ele geçirildi

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Erzurum şehirlerarası otogarında bir yolcunun sırt çantasında 1 kilo 27 gram ağırlığında bonzai ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, İstanbul’dan Erzurum’a şehirlerarası otobüs firması ile gelen bir şahsın şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada; sırt çantası içerisinde vakumlanmış 2 pakette toplam 1 kilo 27 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Devam eden soruşturma kapsamında toplam 3 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ERZURUM 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

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