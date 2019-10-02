Uzman Klinik Psikolog M\u00fcjde Yah\u015fi, mevsimsel depresyonun \u015fifas\u0131n\u0131n g\u00fcne\u015f oldu\u011funu s\u00f6yledi. Ekim ay\u0131n\u0131n gelmesiyle kendini g\u00f6steren ve Mart ay\u0131na kadar devam edebilen Depresyon \u00e7e\u015fidine Mevsimsel Depresyon denildi\u011fini belirten Psikolog M\u00fcjde Yah\u015fi, \u201cMevsimsel Depresyon tamamen g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131ndaki azalmaya ba\u011fl\u0131 olarak ya\u015fan\u0131r. Bu bozuklu\u011fun en temel \u00f6zelli\u011fi belirtilerinin mevsimle ili\u015fkili olmas\u0131d\u0131r. Kad\u0131nlarda bu hastal\u0131\u011fa yakalanma oran\u0131 4 kat daha fazlad\u0131r. Bunun nedeni ba\u015fta hormonlar olmak \u00fczere kad\u0131nlar\u0131n daha duygusal ve narin yap\u0131l\u0131 olmalar\u0131ndan kaynakl\u0131d\u0131r. Lohusal\u0131k Depresyonu ve adet \u00f6ncesi g\u00f6r\u00fclen depresif belirtiler bu hormonal de\u011fi\u015fikli\u011fe ve hassasiyete \u00f6rnek g\u00f6sterilebilir\u201d dedi. Baz\u0131 insanlarda hormonlar\u0131n d\u00fczensiz \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Psikolog M\u00fcjde Yah\u015fi, \u201cMevsimsel depresyonda hormonlar ani ini\u015fler ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar g\u00f6sterir. Beynimizde bulunan Epifiz Bezi, uykudan sorumlu melatonin hormonunu \u00fcretir. Bu bez karanl\u0131k ortamlarda hormon \u00fcretimini art\u0131rarak ki\u015finin hareketlerini yava\u015flat\u0131r, rehavet \u00e7\u00f6kertir, uykusunu getirir ve ki\u015fiyi yorgun hissettirir. Yani ki\u015fi ne kadar uyumu\u015f olursa olsun bir t\u00fcrl\u00fc dinlemi\u015f hissedemez ve s\u00fcrekli uyku ihtiyac\u0131 hisseder. K\u0131\u015f\u0131n geceler uzun, g\u00fcnd\u00fczler k\u0131sa oldu\u011fu i\u00e7in ve g\u00fcne\u015f y\u00fcz\u00fcn\u00fc yeterince g\u00f6stermedi\u011fi i\u00e7in Epifiz Bezi yo\u011fun miktarda melatonin hormonu salg\u0131lar. Dolay\u0131s\u0131yla ki\u015fi biyokimyasal olarak Mevsimsel Depresyon belirtileri g\u00f6sterir. Bu ba\u011flamda mevsimsel depresyonun \u015fifas\u0131 g\u00fcne\u015f diyebiliriz\u201d diye konu\u015ftu. Psikolog M\u00fcjde Yah\u015fi, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u201cG\u00fcne\u015fin iyile\u015ftirici etkisini \u015f\u00f6yle a\u00e7\u0131klayabiliriz; g\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fcn a\u011f tabakas\u0131ndan i\u00e7eri giren ve sinirler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla epifiz bezine iletilen \u0131\u015f\u0131k, melatonin \u00fcretimini azaltarak mutluluk hormonu olarak bildi\u011fimiz seratonin \u00fcretimini art\u0131r\u0131r. Ki\u015fi b\u00f6ylelikle do\u011fal yolla, ruhsal olarak iyi hisseder. Yaz aylar\u0131nda hayata olumlu duygularla bakmam\u0131z\u0131n, i\u00e7imizin k\u0131p\u0131r k\u0131p\u0131r olmas\u0131n\u0131n, kendimizi daha iyi hissetmemizin ve i\u00e7imizin garip bir ne\u015feyle kaplamas\u0131n\u0131n sebebi asl\u0131nda, havan\u0131n g\u00fcne\u015fli olmas\u0131d\u0131r. Bunun yan\u0131nda mevsimlerin ruhumuza olan etkisini \u015f\u00f6yle de a\u00e7\u0131klayabiliriz; sonbahar ve k\u0131\u015f aylar\u0131nda havalar\u0131n so\u011fumas\u0131, yapraklar\u0131n sarar\u0131p d\u00f6k\u00fclmesi, \u00e7i\u00e7ekler solmas\u0131, bitkilerin kurumas\u0131, g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fcn bulutlarla kaplanmas\u0131, ya\u011fmurlar\u0131n ve karlar\u0131n ya\u011fmas\u0131 baz\u0131 insanlarda do\u011fan\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc \u00e7a\u011fr\u0131\u015ft\u0131r\u0131r. Bu durumda do\u011fadaki olumsuz de\u011fi\u015fimin insan\u0131n ruhsal yap\u0131s\u0131na yans\u0131mas\u0131 muhtemeldir.\u201d diye konu\u015ftu. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir insan\u0131n Mevsimsel Depresyon\u2019a girmesinin s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Psikolog M\u00fcjde Yah\u015fi, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u201cZira Depresyon, kal\u0131t\u0131msal bir hastal\u0131kt\u0131r dolay\u0131s\u0131yla bir depresyon \u00e7e\u015fidi olan Mevsimsel Depresyon da \u00f6nceki ku\u015faklardan gen aktar\u0131m\u0131 s\u00f6z konusudur. Stres fakt\u00f6rleri ve v\u00fccutta olu\u015fan biyokimyasal de\u011fi\u015fiklikler bu hastal\u0131\u011f\u0131n ortaya \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda etkilidir. Belirtileri normal depresyonda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz belirtilerle ayn\u0131d\u0131r tek fark\u0131 mevsim ge\u00e7i\u015flerinde ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131d\u0131r. Hi\u00e7bir \u015fey yapmama iste\u011fi, hayattan zevk alamama, \u00fcmitsizlik, karamsarl\u0131k, uyku ve i\u015ftah bozukluklar\u0131, de\u011fersizlik ve su\u00e7luluk duygular\u0131, enerji kayb\u0131, h\u00e2lsizlik, yorgunluk, bitkinlik, dikkat da\u011f\u0131n\u0131kl\u0131\u011f\u0131, odaklanma g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011f\u00fc gibi belirtiler g\u00f6sterir. Mevsimsel Depresyon\u2019dan korunmak i\u00e7in; a\u00e7\u0131k havada d\u00fczenli ve tempolu yap\u0131lan y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f hem g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131ndan faydalanmay\u0131 hem de ruhsal iyi olu\u015fu sa\u011flar, ayr\u0131ca v\u00fccut hareket etti\u011fi i\u00e7in beden sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 da korunur. D\u00fczenli yap\u0131lan fitness, pilates, bisiklete binmek, basketbol oynamak, y\u00fczmek gibi spor faaliyetleri ki\u015fide Endorfin sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131 art\u0131r\u0131r. Endorfin spor yaparken \u00fcretilen mutluluk hormonudur. E\u011fitim almak, e\u011fitim vermek, \u00fcretmek ve g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak \u00e7al\u0131\u015fmalarda bulunmak yani faydal\u0131 olmak ki\u015fide haz duygusundan sorumlu olan Dopamin sal\u0131n\u0131m\u0131 art\u0131r\u0131r, ba\u015far\u0131n\u0131n verdi\u011fi haz ile ki\u015fi kendini iyi hisseder. G\u00fcne\u015f alan g\u00fcney cepheli evlerde oturmay\u0131 tercih etmek ki\u015fide karamsar hislerin olu\u015fumunu engeller. \u015eiddet, korku, \u00fcz\u00fcnt\u00fc gibi olumsuz duygu i\u00e7erikli filmlerden, \u015fark\u0131lardan, olaylardan, ortamlardan ve haberlerden uzak durulmas\u0131 gerekir. Bol bol seyahat edilip farkl\u0131 yerler g\u00f6r\u00fclmesi hem g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131ndan faydalan\u0131lmas\u0131n\u0131 hem de gezerek do\u011fal terapi olunmas\u0131n\u0131 sa\u011flar. Peki korunmak ad\u0131na her \u015feyin yap\u0131lmas\u0131na ra\u011fmen Mevsimsel Depresyon ile ba\u015f edilemiyorsa ne yapmak gerekir? Fototerapi dedi\u011fimiz parlak \u0131\u015f\u0131k tedavisi tekni\u011finden yararlan\u0131lmas\u0131 gerekir. Fototerapi, parlak g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 verecek kadar geni\u015f spektrumlu floresan \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 ile uygulanan bir tedavi \u015feklidir. Yani \u00e7ok ayd\u0131nl\u0131k bir bahar g\u00fcn\u00fcndeki g\u00fcne\u015fin yayd\u0131\u011f\u0131 \u0131\u015f\u0131k gibi bunu d\u00fc\u015f\u00fcnebiliriz. Uygulama \u015fekli ise; florasan \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 hastan\u0131n bir metre uza\u011f\u0131nda g\u00fcnde 2 4 saat tutulur ve hastan\u0131n dakikada bir \u0131\u015f\u0131\u011fa bakmas\u0131 sa\u011flan\u0131r. Bu tedavi y\u00f6ntemi h\u0131zl\u0131 yan\u0131t verir ancak kesilirse etkileri \u00e7abuk kaybolur. Mevsimsel Depresyon hafife al\u0131nmamal\u0131d\u0131r. Nas\u0131l ki \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131 gibi fiziksel hastal\u0131klarda dikkat edilmesi gereken kurallar ve bir tedavi \u015fekli vard\u0131r.Mevsimsel Depresyon da \u00f6yledir. Bu da ruhsal bir hastal\u0131kt\u0131r ve ilac\u0131 \u00f6ncelikle g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131d\u0131r. Mevsimsel Depresyon a yakalanmamak i\u00e7in g\u00fcne\u015fe \u00e7\u0131kmay\u0131 asla ihmal etmemeniz ve kendinizi sevmeniz \u00f6nceli\u011finiz olsun. \u201c