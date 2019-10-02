Oltu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde “Yaya Geçidi Nöbeti” farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürü ve personeli Oltu İlçe Jandarma ekipleri tarafından Oltu Yaşampark AVM kavşağında yaya geçidi nöbeti farkındalık etkiliğinde yaya ve sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirdiler.

Oltu İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İzzet Ersoy, Jandarma ilçe bölük komutanı Ethem Gökbuğa ile birlikte sürücülere broşür dağıttılar bilgi verdiler.

Yapılan bilgilendirmeden son derece memnun kalan yayalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

ERZURUM 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.