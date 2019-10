Aşkale'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi

Türkiye genelinde olduğu gibi Aşkale'de de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Caddesi Dörtyol kavşağındaki gerçekleşen uygulamaya İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Emniyet Müdür Vekili Can Koray Elbistan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Karakaş , Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Uygulamada İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe JandarmaTrafik Şubesi ekipleri, caddeden geçe vatandaşlara çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıttı. Daha sonra Dörtyol kavşağında bulunan yaya geçidinde ilçe protokolü ve vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için geçiş gerçekleştirdi.

Etkinlikle ilgili konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, "Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için olmazsa olmazımızdırdır. Her şeyin başında çocuklarımız, öğrencilerimiz, büyüklerimizin, 7'den 70'e herkesin gündelik hayatında karşılaşabileceği ve ne yazık ki üzüntüyle, gözyaşıyla neticelenebilecek bir konu üzerinde hassasiyetle durmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tüm sürücülerimizin böyle acılar yaşamamanız için konuya hassasiyet göstermesini rica ediyorum" dedi.

ERZURUM 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.