Pasinler’de Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz etkinliği düzenlendi

Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekiplerince Pasinler kent meydanı önünde öğrencilere, vatandaşlara ve sürücülere "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla hareket ederek eğitim ve bilgilendirme çalışması yaptılar.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla bugün Erzurum’un Pasinler ilçesinde Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince 13.00 13.30 saatleri arasında 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilişi nedeniyle ilçe merkezinde bulunan kent meydanı önünde araçlar durdurularak yaya geçidinden yayaların geçiş üstünlüğünü düzenledikleri etkinlikle anlattılar.

Pasinler Trafik Büro Amirliği ve Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmasında öğrencilere, vatandaşlara ve sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı.

Yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca " Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz " sloganıyla bilinçlendir çalışması yapıldı.

“Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” programına İlçe Kaymakamı Ali Ada, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hamza Moroğu, Pasinler İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Necip Sercan Cambaz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ERZURUM 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

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