Büyükşehir altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 20 ilçe ve mahallelerinde 262 kilometreyi kapsayan kanalizasyon hattı ile birlikte ilçelerin altyapısı güçlendirildi. Ekipler ayrıca ilçe ve mahallelere 146 kilometre içme suyu hattı döşedi, 12 bin 510 su arızası ve 13 bin 706 kanal arızasına müdahale etti, 40 fosseptik ve 30 su deposu inşa etti. Kent genelinde ayrıca 14 depo onarımı da tamamlandı.

ESKİ yetkilileri, “Yatırım programında yer alan ilçe ve mahallerimizde içme suyu, şebeke ve kanalizasyon hattı yapımını tüm hızla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. İlçe ve mahallelerimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle ilçelerimize bağlı mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri bir altyapıya kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.

ERZURUM 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:42

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