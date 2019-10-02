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Başkan Sekmen Şenkaya’da muhtarlarla buluştu

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkayalı muhtarlarla bir araya geldi. Sekmen, ilçeye bağlı tüm mahallelerin muhtarlarıyla yeni yatırım ve hizmet programını ele aldı.

Başkan Sekmen Şenkaya’da muhtarlarla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkayalı muhtarlarla bir araya geldi. Sekmen, ilçeye bağlı tüm mahallelerin muhtarlarıyla yeni yatırım ve hizmet programını ele aldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinin yeni rotası bu kez Şenkaya oldu. Beraberindeki kurmaylarıyla birlikte Şenkaya ilçesine giden Başkan Mehmet Sekmen, Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinin ardından mahalle muhtarlarıyla buluştu. Şenkaya merkez ve bağlı tüm mahallelerin muhtarlarıyla ilçenin geldiği son durumu değerlendiren Başkan Sekmen, beklentileri kayıt altına aldı, yeni yatırım ve hizmet programına dair istişarelerde bulundu. Başkan Sekmen, yerel yönetimleri başarılı kılacak olan en büyük faktörün ‘ortak akıl’ olduğunu ifade ederek, muhtarlarla sık sık bir araya gelmelerinin başlıca sebebinin, hizmet için ortak bir payda oluşturmak olduğunu kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya ziyareti kapsamında önce Kaymakam Çağlar Tekin’le bir araya geldi. Kaymakam Tekin’le Şenkaya’daki çalışmalar ve ilçenin durumuna ilişkin olarak sohbet eden Başkan Sekmen, ardından Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir’i makamında ziyaret etti.
Şenkaya Belediyesi’nin 2019 yılı yatırım programını ve gelinen noktayı gözden geçiren Başkan Sekmen, daha sonra merkez ve ilçeye bağlı bütün mahallelerin muhtarlarıyla konferans salonunda buluştu.
Burada muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Sekmen, mahalle ve köy muhtarlarının yerel yönetim hiyerarşisi içerisinde önemli bir yer teşkil ettiğini belirterek, “Muhtarlarla iletişim halinde olmak demek; sorunlara ilk ağızdan vakıf olmak ve çözüm sürecini hızlandırmak demek. İşte biz bu manada bulduğumuz her fırsatı sizler gibi değerli muhtarlarımızla bir araya gelmek için değerlendiriyoruz” dedi.
“Süreci muhtarlarla birlikte yönetiyoruz”
Şenkaya’nın, Erzurum’un serhat ilçelerinden birisi olduğunu, tarihi ve doğal güzellikleri kadar ticaret potansiyeliyle de dikkat çektiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Burada rutin belediyecilik hizmetlerimiz zaten eksiksiz olarak yürütülüyor. İhtiyaçların giderilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması noktasında da siz muhtarlarımızla sürekli bir araya geliyor, durum değerlendirmesi yapıyor ve süreci birlikte yönetiyoruz. Burada amacımız sizlerin de öngörüleri, görüşleri ve taleplerini de dikkate almak suretiyle ilçemizin önünde yepyeni ufuklar açmak. İlçemize cazibe kazandırmak, çehresini değiştirmek ve kısa sürede çok büyük mesafeler kaydetmesini istiyoruz” diye konuştu.
Toplantıda muhtarları tek tek dinleyerek beklentilerini kayıt altına alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, daha sonra ilçeye bağlı Akşar Mahallesi’ndeki canlı hayvan pazarı inşaatını gezdi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Akşar Köy Konağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Şenkayalı vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği Sekmen, Erzurum’un dört bir yanına Büyükşehir imzasını atmaya ve hizmet anlamında farkı ortaya koymaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ERZURUM

02 Ekim 2019 Çarşamba

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