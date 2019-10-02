Vali Memiş: 21 metrekare boş yer bırakmayacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Memiş: 21 metrekare boş yer bırakmayacağız”

İHA

Erzurum'da denetimli serbestlikten yararlanarak kamu hizmeti yapan yükümlüler, çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bu bölgede, özellikle kayak merkezi olarak tespit edilen alanda 1 metrekare boş yer bırakmayacağız. Buraya en az 5 milyon fidan dikeceğiz" dedi.

Vali Memiş: 21 metrekare boş yer bırakmayacağız”

Erzurum'da denetimli serbestlikten yararlanarak kamu hizmeti yapan yükümlüler, çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bu bölgede, özellikle kayak merkezi olarak tespit edilen alanda 1 metrekare boş yer bırakmayacağız. Buraya en az 5 milyon fidan dikeceğiz” dedi.
Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan ‘Denetimli Serbestlik Kapsamında Yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılması’ protokolü kapsamında hazırlanan Adalet Ormanı Fidan Dikim Etkinliği Palandöken Dağında yapıldı.
Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, kurum amirleri, TEMA Vakfı yetkilileri ve öğrenciler katıldı.
Minik öğrencilerinde yoğun ilgi gösterdiği Fidan Dikim etkinliğinde, Adalet Ormanı olarak tesis edilmiş 100 dekarlık alanda toplamda 10 bin adet sarıçam fidanı toprakla buluştu. Çocuklar ve protokol ile birlikte ailelerinde katıldığı ağaçlandırma çalışmalarında ilk fidanı Vali Okay Memiş, dikti.
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşan Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Adalet bakanlığımız arasındaki ‘Daha Yeşil Türkiye Protokolü’ imzalanmış, bu protokol ile denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler ile yükümlerini ‘Açık Ceza İnfaz Kurumundaki’ hükümlülerin ağaçlandırma işlerinde çalıştırılabilmesine yönelik işbirliği yapılarak yükümlü ve hükümlülerin toplum entegrasyonuna büyük bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle ülkemizin yeşillendirilmesi, ağaç sevgisinin artırılması ve yeşil alanların geliştirilmesi çalışmaları kamu işbirliği ile etkin uygulanması sağlanmış olacaktır” dedi.
Ağaç dikme programına kızı Ecem Bölükbaşı ile katılan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Bizler Adalet Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir protokol gerçekleştirdik. Bu kapsamda Mart ayında 81 ilde Adalet Ormanı kurulması için faaliyetler yapıldı. Birçok Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüzün yükümlü kardeşleri ve açık cezaevlerindeki hükümlü arkadaşlarımız çeşitli illerde böyle faaliyetler yaptılar ve Adalet Ormanı'nı oluşturdular. Erzurum'daki doğa şartlarından dolayı Mart ayında böyle bir ekim faaliyeti yapamadık, buralar karla kaplıydı bu nedenle Erzurum'a en uygun Ekim dönemi olan bu mevsimde bunu yapmaya karar verdik. Bir haftalık süreç içerisinde Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüzde yükümlü olarak çalışan arkadaşlarımız, Açık Caza İnfaz Kurumu hükümlülerimiz şurada bu alanda 10 bin civarında ağaç dikerek bölgenin ağaçlandırılmasına katkıda bulundular.”
Daha sonra söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, etrafındaki çocuklara ağaç dikmeleri ve korumaları yönünde nasihat vererek, “Öncelikle Başsavcılarıma teşekkür ediyorum, denetimli serbestlikle buraları ağaçlandırmaya gayret ediyoruz. Şu dağlara baktığımız zaman keşke bugün yaptığımız ya da geçmişte şurada yapılanlar devam etseydi de bugün bu dağlara çıktığımız zaman her taraf yemyeşil orman ağaçları ile süslü olsaydı. Şimdi Valimizden ben istirham ediyorum helikopterle bu dağların tamamına tohum atalım. Yetişebilecek ağaç tohumlarını atarak bu dağların gelecek on yılda yemyeşil olmasına imkan verelim. Çok kıymetli gençler ağacı sevelim ve koruyalım. Bir yandan ağaç dikeceğiz bir yandan koruyacağız. Peygamber Efendimiz (S.A.S), ‘kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin’ demiştir. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve yemyeşil bir Erzurum için herkesi gayrete davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Son olarak konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kayak merkezinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Yaklaşık 34 aydır Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kayak pistlerini kışa hazırladıklarını bunun yanında ağaçlandırma çalışmalarına da büyük bir önem verdiklerini ifade eden Vali Memiş, “Bize kalan miras, aşağıda görüyorsunuz rakım 2000 ile 2500 arasında zamanında dikim yapılmış ve ağaçlar büyümüş. Biz bu ağaçları izleyecek miyiz, yoksa tıpkı zamanında yapılan dikim gibi biz de dikim yapacak mıyız? Biz de dikim yapacağız. Bu alanda, özellikle kayak merkezi olarak tespit edilen alanda 1 metrekare boş yer bırakmayacağız. Ben bundan 20 yıl önce Çankırı'nın Orta ilçesinde kaymakamlık yaparken 2 milyon fidan diktim. Buraya en az 5 milyon fidan dikeceğiz. Birinci öncelik Palandöken, daha sonra Uzundere, Tortum Gölü olacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından çam fidanları toprakla buluşturuldu.

ERZURUM

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:42
  • GÜNEŞ 06:04
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da “Yaya Güvenliği Nöbeti” düzenlendi Erzurum Valisi Okay Memiş: “Zebra geçitlerinde durmayan sürücülerimize cezai işlem uygulayacağız” “Yurt dışında imrendiğimiz o trafik kurallarını gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz”
YEREL HABERLER Erzurum’da “Yaya Güvenliği Nöbeti” düzenlendi Erzurum ...
Oryantasyon Programı Atatürk Üniversitesi’nde başladı
YEREL HABERLER Oryantasyon Programı Atatürk Üniversitesi’nde başladı
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, ‘Dilimizin Kemiği’ konulu seminerde Türkçe'yi anlattı
YEREL HABERLER Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, ...
Başkan Sekmen’den Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Camiler ve Din Görevlileri Haftası ...
Başkan Sekmen Şenkaya’da muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Şenkaya’da muhtarlarla buluştu
Büyükşehir altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Vali, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliğinde broşür dağıttı
YEREL HABERLER Vali, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliğinde ...
Pasinler’de Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Pasinler’de Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz etkinliği ...
Horasan’da Yaya Güvenliği Nöbeti
YEREL HABERLER Horasan’da Yaya Güvenliği Nöbeti
Aşkale'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aşkale'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması ...
Oltu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği
YEREL HABERLER Oltu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği
Meme kanseri sonrası yüz güldüren tedavi
YEREL HABERLER Meme kanseri sonrası yüz güldüren tedavi
Mevsimsel depresyonun şifası; Güneş
YEREL HABERLER Mevsimsel depresyonun şifası; Güneş
Yolcunun sırt çantasında 1 kilo bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcunun sırt çantasında 1 kilo bonzai ele geçirildi
AÇSH İl Müdürlüğü, yaşlıları yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER AÇSH İl Müdürlüğü, yaşlıları yalnız bırakmıyor
Yanak küçültme daha çekici gösteriyor
YEREL HABERLER Yanak küçültme daha çekici gösteriyor
Başkan Ahmet Dölekli’den, eğitime ücretsiz kart desteği
YEREL HABERLER Başkan Ahmet Dölekli’den, eğitime ücretsiz kart ...
Lazer ile diş problemlerine hızlı çözüm
YEREL HABERLER Lazer ile diş problemlerine hızlı çözüm
Liposuction 3 boyutlu vücut şekillendirmede başarılı sonuçlar veriyor
YEREL HABERLER Liposuction 3 boyutlu vücut şekillendirmede başarılı ...
Erzurum Hınıs Başköy Barajında çalışmalar devam ediyor... Barajının tamamlanması ile 205 bin 350 dekar tarım arazisinin sulamasını sağlanacak
YEREL HABERLER Erzurum Hınıs Başköy Barajında çalışmalar devam ediyor. ...
Prof. Dr. Ceylan, definecileri uyardı: Taşın içinde altın olmaz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ceylan, definecileri uyardı: Taşın içinde ...
Erzurum'da sonbaharın eşsiz manzarası büyülüyor
YEREL HABERLER Erzurum'da sonbaharın eşsiz manzarası büyülüyor
Kent Konseyi İtfaiyecilik Haftasını tatbikat ile kutladı
YEREL HABERLER Kent Konseyi İtfaiyecilik Haftasını tatbikat ile ...
Hırsızlık için girdiği kuyumcudan çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdiği kuyumcudan çatıdan atlayarak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X