Vali Memiş: 21 metrekare boş yer bırakmayacağız”

Erzurum'da denetimli serbestlikten yararlanarak kamu hizmeti yapan yükümlüler, çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bu bölgede, özellikle kayak merkezi olarak tespit edilen alanda 1 metrekare boş yer bırakmayacağız. Buraya en az 5 milyon fidan dikeceğiz” dedi.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan ‘Denetimli Serbestlik Kapsamında Yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılması’ protokolü kapsamında hazırlanan Adalet Ormanı Fidan Dikim Etkinliği Palandöken Dağında yapıldı.

Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, kurum amirleri, TEMA Vakfı yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Minik öğrencilerinde yoğun ilgi gösterdiği Fidan Dikim etkinliğinde, Adalet Ormanı olarak tesis edilmiş 100 dekarlık alanda toplamda 10 bin adet sarıçam fidanı toprakla buluştu. Çocuklar ve protokol ile birlikte ailelerinde katıldığı ağaçlandırma çalışmalarında ilk fidanı Vali Okay Memiş, dikti.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşan Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Adalet bakanlığımız arasındaki ‘Daha Yeşil Türkiye Protokolü’ imzalanmış, bu protokol ile denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler ile yükümlerini ‘Açık Ceza İnfaz Kurumundaki’ hükümlülerin ağaçlandırma işlerinde çalıştırılabilmesine yönelik işbirliği yapılarak yükümlü ve hükümlülerin toplum entegrasyonuna büyük bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle ülkemizin yeşillendirilmesi, ağaç sevgisinin artırılması ve yeşil alanların geliştirilmesi çalışmaları kamu işbirliği ile etkin uygulanması sağlanmış olacaktır” dedi.

Ağaç dikme programına kızı Ecem Bölükbaşı ile katılan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bizler Adalet Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir protokol gerçekleştirdik. Bu kapsamda Mart ayında 81 ilde Adalet Ormanı kurulması için faaliyetler yapıldı. Birçok Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüzün yükümlü kardeşleri ve açık cezaevlerindeki hükümlü arkadaşlarımız çeşitli illerde böyle faaliyetler yaptılar ve Adalet Ormanı'nı oluşturdular. Erzurum'daki doğa şartlarından dolayı Mart ayında böyle bir ekim faaliyeti yapamadık, buralar karla kaplıydı bu nedenle Erzurum'a en uygun Ekim dönemi olan bu mevsimde bunu yapmaya karar verdik. Bir haftalık süreç içerisinde Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüzde yükümlü olarak çalışan arkadaşlarımız, Açık Caza İnfaz Kurumu hükümlülerimiz şurada bu alanda 10 bin civarında ağaç dikerek bölgenin ağaçlandırılmasına katkıda bulundular.”

Daha sonra söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, etrafındaki çocuklara ağaç dikmeleri ve korumaları yönünde nasihat vererek, “Öncelikle Başsavcılarıma teşekkür ediyorum, denetimli serbestlikle buraları ağaçlandırmaya gayret ediyoruz. Şu dağlara baktığımız zaman keşke bugün yaptığımız ya da geçmişte şurada yapılanlar devam etseydi de bugün bu dağlara çıktığımız zaman her taraf yemyeşil orman ağaçları ile süslü olsaydı. Şimdi Valimizden ben istirham ediyorum helikopterle bu dağların tamamına tohum atalım. Yetişebilecek ağaç tohumlarını atarak bu dağların gelecek on yılda yemyeşil olmasına imkan verelim. Çok kıymetli gençler ağacı sevelim ve koruyalım. Bir yandan ağaç dikeceğiz bir yandan koruyacağız. Peygamber Efendimiz (S.A.S), ‘kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin’ demiştir. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve yemyeşil bir Erzurum için herkesi gayrete davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kayak merkezinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yaklaşık 34 aydır Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kayak pistlerini kışa hazırladıklarını bunun yanında ağaçlandırma çalışmalarına da büyük bir önem verdiklerini ifade eden Vali Memiş, “Bize kalan miras, aşağıda görüyorsunuz rakım 2000 ile 2500 arasında zamanında dikim yapılmış ve ağaçlar büyümüş. Biz bu ağaçları izleyecek miyiz, yoksa tıpkı zamanında yapılan dikim gibi biz de dikim yapacak mıyız? Biz de dikim yapacağız. Bu alanda, özellikle kayak merkezi olarak tespit edilen alanda 1 metrekare boş yer bırakmayacağız. Ben bundan 20 yıl önce Çankırı'nın Orta ilçesinde kaymakamlık yaparken 2 milyon fidan diktim. Buraya en az 5 milyon fidan dikeceğiz. Birinci öncelik Palandöken, daha sonra Uzundere, Tortum Gölü olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çam fidanları toprakla buluşturuldu.

