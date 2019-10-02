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Erzurum’da “Yaya Güvenliği Nöbeti” düzenlendi Erzurum Valisi Okay Memiş: “Zebra geçitlerinde ...

İHA

Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bir çok etkinlik, seminer ve uygulama gerçekleştiren Emniyet genel müdürlüğü Trafik polisi ekipleri, "Hepimiz yaya geçitlerine" sloganıyla yeni bir uygulamaya imza attı.

Erzurum’da “Yaya Güvenliği Nöbeti” düzenlendi Erzurum Valisi Okay Memiş: “Zebra geçitlerinde durmayan sürücülerimize cezai işlem uygulayacağız” “Yurt dışında imrendiğimiz o trafik kurallarını gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz”

Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bir çok etkinlik, seminer ve uygulama gerçekleştiren Emniyet genel müdürlüğü Trafik polisi ekipleri, “Hepimiz yaya geçitlerine” sloganıyla yeni bir uygulamaya imza attı.
Yaya güvenliğinin nöbetçisi olarak orta okul öğrencileriyle birlikte trafiği denetleyen Trafik polisleri, yaya geçidi öncesinde arabaları durdurarak sürücülere bilgiler verdi.
Trafik polisi ekiplerince, Yaya önceliğinin yaşam önceliğiyle eş değer bir öneme sahip olduğu vurgulanarak yaya ölümlü kazaların en aza indirilmesi, sağlıklı ve güvenli trafik akışının sağlanması, toplumun bilinçlenmesi için herkesi yaya geçidi nöbetine gelmeleri için davette bulunuldu.
81 ilde aynı zamanda gerçekleşen uygulamaya katılan Erzurum Valisi Okay Memiş şu açıklamalarda bulundu: “ Yaya geçitlerinde trafik polislerimiz ve öğrencilerimiz sürücülerimizi uyardılar. Yurt dışında imrendiğimiz o trafik kurallarını gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yaya yola adımını atar atmaz arabaların durmasını imrenerek anlatmayıp hayata geçireceğiz. Biraz zorlandığımız bir konu ancak sürücülerimiz duyarlılığı bu işi kolaylaştıracak. Zebra geçitlerinde durmayan sürücülerimize cezai işlem uygulayacağız. İnsan hayatı çok önemli, modern bir toplum olmanın en önemli göstergelerinden bir tanesi budur.”

ERZURUM

02 Ekim 2019 Çarşamba

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