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Eğitim Ateşesi David Fay, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti

İHA

Amerika Büyükelçiliğinden Eğitim Ateşesi David Fay ve Büyükelçilik Eğitim Bölümünden Deniz Can ile Aycan Yaman Esen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Eğitim Ateşesi David Fay, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti

Amerika Büyükelçiliğinden Eğitim Ateşesi David Fay ve Büyükelçilik Eğitim Bölümünden Deniz Can ile Aycan Yaman Esen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Ziyarette, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan Amerika Bilgi Köşesinin (American Corner) yeni akademik yılda yapacağı faaliyetler ve çalışma alanları hakkında görüşmelerde bulunuldu.
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin önem verdiği alanların başında gelen ulusal ve uluslararası üniversiteler ile ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında Atatürk Üniversitesinin yeni anlaşmalar gerçekleştirerek dünya üniversitesi olma hedefine doğru hızla ilerlediğini belirten Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Yaptığımız iş birlikleri ve çeşitli anlaşmalar ile üniversitemizin herkese fayda sağlamasını hedefliyoruz. Toplumun üniversiteden beklentilerinin değişmesi nedeniyle üniversitelerin bu ihtiyaçları karşılayacak bir yapıya doğru evrilmesi gerekiyor. Bu yapıyı inşa etmek için el ele verip hep birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Birimlerimiz aracılığıyla hem iç hem de dış paydaşlarımız ile ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bu vesileyle, gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Amerika Büyükelçiliğinden misafir ettiğimiz Eğitim Ateşesi David Fay ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Amerika Bilgi Köşesinin, Atatürk Üniversitesi ile Amerika’daki üniversiteler arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Eğitim Ateşesi David Fay, American Corner sayesinde öğrencilerin İngilizce eğitimini geliştirebildiklerini, konuşma kulüplerinde aktif rol aldıklarını ve bu sayede kültürel etkileşimin giderek arttığını ifade etti. Öğrencilerin dil öğrenmelerine yönelik gösterdiği destek ve sağladığı katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Eğitim Ateşesi David Fay, Büyükelçilik ile Atatürk Üniversitesinin Amerika Bilgi Köşesi vesilesiyle ortak çalışmalar yapabileceğini de sözlerine ekledi.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaret, iyi dilek temennileriyle son buldu.

ERZURUM

02 Ekim 2019 Çarşamba

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