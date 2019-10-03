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Burun estetiğinde ikinci şans

İHA

Burun estetiğinde ikinci şans

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, Revizyon burun estetiği daha önce estetik operasyon geçirmiş burunlarda çıkan sorunları düzeltmek için yapılan ameliyatlar olduğunu ve çok önemli bir operasyon olduğunu belirtti.
Revizyon burun estetiği, bir önceki burun estetiği ameliyatında yapılan estetik ya da fonksiyonel hataların düzeltilmesini sağlayan cerrahi girişim olduğunu kaydeden Op.Dr.Bahadır Baykal, “Çevrenize baktığınızda ameliyattan mutlu olan pek çok kişi görebilirsiniz ama mutsuz, hatta bu ameliyatı olduğu için pişman insanlar da görebilirsiniz. İşte bu ikinci grupta yer alan hastaları tedavi edebilmek, bir anlamda mutsuzluklarını giderebilmek için farklı sebeplerden dolayı revizyon cerrahisine ihtiyaç duyarız. Estetik beklentilerin ilk ameliyatta yeterince karşılanmamış olması ya da fonksiyonel problemler ( burun tıkanıklığı gibi) veya sıklıkla iki problemin bir arada olması revizyon burun estetiği cerrahisinin başlıca nedenleridir. İlk kez yapılan burun estetiği operasyonlarında iki sebepten ötürü revizyon ameliyata ihtiyaç duyulur. Ya burun yapısının fazlasıyla bozulmasından ya da çok fazla dokunulmamış olmasından. Bir diğer problem ise asimetridir. Alışılmadık bir başka durum ise oldukça görülebilen yara izleridir. İlk burun estetiği operasyonunda olduğu gibi, revizyon( düzeltme) burun estetiğinde de hedef yine, burun şeklinin iyileştirilmesi ve fonksiyonlarının artırılmasıdır” dedi.
Bazen ilk ameliyat sonucu, hastanın ya da cerrahın beklentilerini karşılamadığını anlatan Op.Dr. Bahadır Baykal, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu gibi durumlarda revizyon rinoplasti ile ilk ameliyat sonuçlarını gidermek için düzeltmeler yapılır. Bu düzeltmeler 1520 dk’lık lokal anestezi altında yapılabilen müdahaleler olabileceği gibi uzun süren komplike girişimlerde olabilir. Bazen burunla ilgili işlevsel bir sıkıntı olmamasına rağmen ilk burun estetiği ameliyatından sonra fonksiyonel problemler ortaya çıkabilir (burun tıkanıklığı vb.), işte bu durumlarda da nefes almanın sağlanması amacı ile düzeltme yapılır. Şunu sakın unutmayın burun estetiği, estetik yüz cerrahi uygulamaları içerisinde en karmaşık ve zor olanıdır. İncelikli bir cerrahi gerektirir. Yanlış hamleler, burun şeklinde yapılan kötü değişiklikler burun fonksiyonlarında problem oluşmasına sebep olabilir. Revizyon Burun Estetiği ile Burun eğriliği, burun ucu asimetirisi, burun ucunun sivri ve asimetrik olması, kıkırdak çıkıntıları, kemerli burun, aşırı kalkık burun, semer burun deformiteleri, burun deliklerinin asimetrisi, kuş gagası deformasyonları ( kıkırdak ya da yumuşak doku kaynaklı ) ve Nefes alma fonksiyonları ile ilgili problemler, Revizyon burun estetiği sırasında karşılaşılan en belirgin fonksiyonel sorun ; burun tıkanıklığıdır. Nazal septum ya da burun duvarı gibi pek çok farklı sebepler burun tıkanıklığına neden olabilir. Pek çok kişinin burnunda farkında olmasa bile deviasyon mevcuttur, yani burnun iç kısmındaki kıkırdak ve kemik duvar eğridir. Burun tıkanıklığının oldukça ciddi olduğu durumlarda rinoplasti zorunlu hale gelmektedir. Yani estetik ameliyat fonksiyonel iyileşme için şarttır. Burun estetiği ameliyatı sırasında burunda yapılan değişiklikler, deviasyon problemini artırabilmektedir. Hatta bazı durumlarda ilk ameliyat sonucunda burun fonksiyonları işlevsizleşebilir ve deviasyon oluşabilir. Burun hassas bir organdır. Kıkırdak ve kemiğe yapılan estetik girişimler yumuşak dokuya ve deriye uygulananlardan daima daha zordur.Yapılan küçük değişiklikler fonksiyonel ve estetik büyük değişikliklere sebep olabilir. Bu nedenle rinoplasti, diğer estetik cerrahi türlerine göre çok yüksek revizyon oranına sahiptir. Revizyon burun estetiği, bilim ve sanatın maharetli bir birlikteliğini gerektirir. Revizyon rinoplastisinde iyi sonuçlara ulaşmak için, cerrahi tecrübe ve ustalık olmazsa olmazdır.”

ERZURUM

03 Ekim 2019 Perşembe

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