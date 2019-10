Vali Memiş: “Aşıklar, geçmişin Facebook ve Twitter’i gibiydi”

”Âşıklık Geleneğinin Güncel Durumu” konulu istişare toplantısında konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Âşıklar, geçmişin Facebook ve Twitter’i gibiydi. Bu tür sosyal medya uygulamalarının olmadığı günlerde, bunun yerini âşıklarımız doldururdu” dedi.

Erzurum’da UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun kuruluşunun 70’inci yılı ve Âşıklık Geleneğinin UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydının 10’uncu yılı vesilesiyle ”Âşıklık Geleneğinin Güncel Durumu” konulu istişare toplantısı yapıldı. Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda düzenlenen toplantıya, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitelerden öğretim görevlileri ve âşıklar katıldı.

Programda konuşan Vali Memiş, “Soğuk kış gecelerinde köylerde ve kasabalarda vatandaşlarla bir araya gelen âşıklar, geçmişin Facebook, Twitter’i gibiydi. İnsanlara yaşanan toplumsal hadiselerle ilgili bilgi verirdi. Bu tür sosyal medya uygulamalarının olmadığı günlerde, bunun yerini âşıklarımız doldururdu” dedi.

Erzurum’un Türkiye’nin en güvenli kentlerinin başında geldiğine dikkat çeken Vali Okay Memiş, “Biz, bunu her vatandaşın başına bir kolluk kuvveti vererek yapmıyoruz. Bunu dadaşlık kültürü sayesinde sağlıyoruz. Âşıklarımızın ve Dadaşlık ruhunun bunda büyük katkısı olmuştur” şeklinde konuştu.

“Âşıklık Geleneğinin Güncel Durumu” konulu istişare toplantısı 4 Ekim Cuma günü sona erecek.

