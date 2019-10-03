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YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Kerem ile Aslı, Romeo-Juliet kadar gençlerin dünyasında yer almıyor'

DHA

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M.Öcal Oğuz, gençlerin dünyasında, roman, tiyatro, sinema ve dizi filmlerinde Romeo-Juliet kadar Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Sümmani Baba ve Ercişli Emrah'ın hikayelerinin görülmediğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M.Öcal Oğuz, gençlerin dünyasında, roman, tiyatro, sinema ve dizi filmlerinde Romeo-Juliet kadar Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Sümmani Baba ve Ercişli Emrah'ın hikayelerinin görülmediğini söyledi.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kuruluşu'nun 70'inci yılı ve Aşıklık Geleneği'nin UNESCO İnsanlığı Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsil Listesine kaydının 10'uncu yılı münasebetiyle 'Aşıklık Geleneğinin Güncel Durumu' istişare toplantısı Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek toplantıların açılışına katılan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M.Öcal Oğuz, Erzurum'un UNESCO karnesinin zayıf olduğunu belirtti. Tarihi kültürel miras bakımından zengin bir şehir olan Erzurum'un dünya miras listesinde görülmediğini ifade eden Oğuz, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitelerinde UNESCO kürsüsünün bulunmamasının eksiklik olduğunu kaydetti. UNESCO'da yaratıcı şehirler ve öğrenen şehirler ağı diye iki ayrı program başlatıldığı bilgisini veren Oğuz, Erzurum'un bu iki programda da yer alabileceğini vurguladı. Erzurum'un UNESCO karnesinin zayıf olduğunu belirten Oğuz, "UNESCO programlarında Erzurum nerede diye baktığımızda karnenizin çok parlak olmadığını görüyoruz. Henüz 18 mirasımızın Dünya Miras Listesi'nde olmasına rağmen Erzurum görülmüyor. Tarihi, kültürel miras bakımından Erzurum önemli şehirdir. Umuyorum burada yaptığımız toplantı Erzurum'un UNESCO ile buluşması için bir başlangıç olur" dedi.
ROMEO-JULİET KADAR BİLİNMİYORLAR
UNESCO'nun yabancılaşmamayı telkin eden bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Oğuz, "Roman, tiyatro, sinema, dizi filmlere baktığınız zaman gençlerin dünyasında Romao ve Juliet kadar Kerem ile Aslı'nın, Sümmani babanın hikayelerinin, Ferhat ile Şirin, hemen yanıbaşımızdaki Ercişli Emrah'ın hikayesinin geçmediğini göreceksiniz. Geçmişimizi, referans kaynaklarımızı unuttukça, kültürümüzün temel taşlarından uzaklaştıkça yabancılaşma sorunu dediğimiz sorunla karşı karşıya geliyoruz. UNESCO bize yabancılaşmamamızı da telkin eden bir zemin haline geliyor, bizim kendimizi dünyaya anlatmamız için fırsatlar sunuyor" diye konuştu. 
Toplantıda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da, Oğuz'un konuşmasında ifade ettiği konularda çalışma yapacaklarını bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise UNESCO ile yeni programlar konusunda girişimlerde bulunacaklarını bildirdi. 
SPIDERMAN, KARA MURAT'I DÖVER
Toplantıda büyük oğlu Kağan Mert ile küçükken yaşadığı bir olayı anlatan Vali Okay Memiş, "Ankara'dayız, büyük oğlum Kağan Mert özel bir kreşe gidiyor. Kendisine milli kahramanlarımız Kara Murat, Tarkan, Fatih'in fedaisini anlatıyorum. Bir hafta sonra geldi, 'Baba Spidermen, Süpermen Kara Murat ve Tarkan'ı dövermiş' dedi. Şunu farkettim ki kendi kültürümüze, kendi değerlerimizi üretemeyince küresel değerleri öğreniyor çocuklarımız ve onlara sahip çıkıyor. Artık bizim çocuklarımız için Kara Murat, Tarkan, Fatih'in fedaisi, Köroğlu değil, Spiderman, Süpermen, İron Man gibi şeyler kendi çocuklarımızın kahramanı olmuş. Onun için bu tür toplantıları önemsediğimi ifade etmek istiyorum" dedi. 

ERZURUM

03 Ekim 2019 Perşembe

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