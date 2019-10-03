Kare Takımı Forum Erzurum’da

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

TRT Çocuk’un kahramanları “Kare Takımı” yeni maceralarına Forum Erzurum’da devam ediyor.

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi olan Forum Erzurum, Kare Takımı’nın sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Kare Takımı’nın kahramanları Kuti , Aypa Rupi ve Enda, 3456 Ekim 14:00 18:00 saatleri arasında yeni maceralarına Forum Erzurum’da devam ediyor.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi karakterleri, Kuti, Aypa, Rupi ve Enda Kare Takımı’nı Forum Erzurum’da oluşturuyor. Pengi ile renklenen Kare Takımı, muhabir Keçe’nin yolunda gitmeyen olaylar üzerine haber almasıyla başlıyor. Kare Takımı ise sorunları araştırıp sebebini bulmak üzere Forum Erzurum’da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. 3456 Ekim tarihlerinde saat 14:00 16:00 ve 18:00’de üç seanstan oluşacak Kare Takımı sahne şovu, 1.Kat etkinlik alanında gerçekleştirilecek

TRT Çocuk’un en sevilen karakterlerini oluşturan Kare Takımı’yla buluşmak için tüm çocuklar Forum Erzurum’a davet edildi.

ERZURUM 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:43

GÜNEŞ 06:05

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 18:03

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.