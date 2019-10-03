Oltu Gençlik Merkezi hizmete başladı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Oltu’ya yeni yapılan Gençlik Merkezi binasında kursiyer kayıtları başladı.

Gençlik merkezi hakkında bilgiler aktaran Oltu Gençlik Merkezi Lideri Fırat Altınok, “Gençlerin serbest zamanlarında ilgi ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenleyeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri olarak ülkemizin 300 den fazla farklı noktasında başta engelli ve dezavantajlı kardeşlerimiz olmak üzere, çeşitli kültürel sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetler gösterilmekte . Erzurum Gençlik spor il müdürlüğüne bağlı Oltu Gençlik Merkezi Erzurum’da bu faaliyetleri yürüten altı gençlik merkezinden birisi. Bu doğrultuda gençlere kendilerini güvende hissedeceği fiziki ortamlar sunarak onların; milli ve manevi değerlerini bilen, diksiyonu ve hitabeti güçlü, çokça kitap okuyan, okurken de sorgulayan, bilgiye ve bilime aç günümüz dünyasına entegre gençler olmasını hedeflemekteyiz. Bunu da diksiyon, hızlı okuma, işaret dili, Gitar, Bağlama, Ney, Keman, ebru, resim, halk oyunları, tiyatro, zeka oyunları, fotoğrafçılık, İngilizce, bağımlılıkla mücadele, kişisel hijyen eğitimi ve kitap okuma halkaları gibi çeşitli kişisel gelişim kurslarıyla aynı zamanda sportif kulüp çalışmaları bünyesinde voleybol, futbol, basketbol, güreş, taekwando kurslarıyla desteklemekteyiz” şeklinde konuştu.

ERZURUM 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:43

GÜNEŞ 06:05

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 18:03

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.