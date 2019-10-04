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Atatürk Roket Takımı, 575 takım arasında ilk 10’a girmeyi başardı

İHA

Atatürk Üniversitesi tarafından yeni öğretim yılında öğrenimine başlayacak olana öğrencilere düzenlenen oryantasyon programında stantlar kurulurken fakülteler başarılarını tanıttı. Teknofest'e katılıp yapmış oldukları roket ile ilk 10'a girmeyi başaran mühendislik fakültesi öğrencileri festival sürecini ve roketlerinin tanıtımını yaptı.

Atatürk Roket Takımı, 575 takım arasında ilk 10’a girmeyi başardı

Atatürk Üniversitesi tarafından yeni öğretim yılında öğrenimine başlayacak olana öğrencilere düzenlenen oryantasyon programında stantlar kurulurken fakülteler başarılarını tanıttı. Teknofest’e katılıp yapmış oldukları roket ile ilk 10’a girmeyi başaran mühendislik fakültesi öğrencileri festival sürecini ve roketlerinin tanıtımını yaptı.
Atatürk Roket Takımında toplamda 12 kişinin emeği sonucunda İstanbul’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Teknofest yarışmasında 575 takım arasından ilk 10’a girmeyi başaran öğrenciler Fetullah Taha Bayrak, Ömer Faruk Gürbüz ve Buğrahan Tezgel, uçuş izninin her rokete verilmediği programda, roketlerini başarıyla fırlattıklarını söyledi.
Roket üretiminden önce, Atatürk Üniversitesi bünyesinde olan ve bölümü fark etmeksizin ilgisi olan kişilerden ele yapılarak seçilen takım, Roket San’a gönderdikleri ön tasarım, kritik tasarım ve atışa hazırlık olmak üzere gönderdikleri 3 raporda da başarı aldı.
Atatürk Roket Takımı, 575 takımın katıldığı Teknofest yarışmasında, Roket San’ın 3 ayrı rapor aşamasında belli bir çoğunluğu elenen takımlardan, atış alanına kalan 75 takımdan biri oldu.
Atış izni alabilen 15 takımdan biri olan Atatürk Roket Takımı, hazırlamış oldukları 2 roketine de atış izni almayı başardı. Yüksek irtifa ve Alçak irtifa roketlerini havada müdahale etmeden, kodlamış oldukları hareketlerle uçuran ve başarılı bir şekilde indiren Atatürk Roket Takımı, Erzurum’a başarılı bir sonuçla döndü.
Teknofest yarışma sürecini ve İstanbul sürecini aktaran Ömer Faruk Gürbüz, özel kargolarla İstanbul’a götürülen roketlerinin, İstanbul Aksaray’da Roketsan atışlarındaki başarısını aktardı. Roketlerinin üzerinde bulunan ve kendilerinin asitle ellerinde üreterek yapmış olduğu bilgisayarları anlatan Gündüz, bilgisayarın yazılımlarının dahi kendilerinin yapmış olduğunu belirtti.
Otonom şekilde tasarlanmış olan Roket, yerden yükseldikten sonra hiçbir şekilde kontrol edilmemesi gerektiği için büyük bir özveriyle hazırlandı. Bütün görevleri, havalandıktan sonra kendisinin yapmak zorunda olduğu roket, çıkmış olduğu maksimum irtifada Atatürk Roket Takımınca hazırlanan yazılımını çalıştırmasıyla görevleri tamamlayarak üzerindeki uyduyu gönderip başarıyla yere indi.
Oryantasyon programı sonrası Atatürk Üniversitesi Rektörlük binasının arka bahçesinde açılan stantları gezen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, mühendislik fakültesi öğrencilerini tebrik etti.

ERZURUM

04 Ekim 2019 Cuma

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