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Saç ekiminde safir perkutan tekniği

İHA

Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan safir saç ekimi hakkında bilgiler verdi.

Saç ekiminde safir perkutan tekniği

Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan safir saç ekimi hakkında bilgiler verdi.
Dr. Gökay Bilgin, “Safir Perkutan tekniği günümüzde saç ekimi işleminde kullanılan başarılı bir uygulama şeklidir. Bu yenilikçi uygulama ile dökülen saçların yanı sıra; bıyık, sakal ve kaş ekimi de yapılabilmektedir. Tıraşsız Ağrısız Saç Ekimi uygulamasında tercih edilen Safir Perkutan tekniği sayesinde hasta acı çekmeden dilediği görünüme kavuşabilmenin avantajını yaşar. Kişinin sosyal hayattaki özgüvenini zedeleyebilecek problemlerden biri olan saç dökülmesine karşı etkili bir çözüm sağlayan Safir Perkutan ile saç ekimi oldukça pratik ve etkili bir operasyondur. Peki saç ekimi nasıl yapılır? Saç ekimi işlemi esnasında hastanın ense bölgesindeki alandan düşük devirli mikromotorlar aracılığı ile saç kökleri (greftler) alınır. Bu işlem sırasında kullanılan özel motor, çoklu kökleri yani greftleri parçalamadan bütünlüğünü koruyarak alır. Saç köklerinin ekileceği alanların oluşturulmasında ise iki farklı teknik kullanılır. Bunlardan biri klasik slit tekniği, diğeri ise Safir Perkutan Tekniği’dir” dedi.
Safir perkutan tekniğinde gerçek safir iğneli cihazların tercih edildiğini ifade eden Dr. Mehmet Erdoğan, “Safir Perkutan Tekniği’nde; enseden toplanan saç kökleri, gerçek safirden üretilen ve dokuya verilen hasarı düşük seviyeye taşıyan safir iğneli özel cihazlar ile iki boyutlu yarıklar yerine üç boyutlu kanalların içine ekilir. Saç kökleri ile aynı boyutta olan bu kanallar, gerçek safir iğneli özel cihazlar ile açıldığı için saç ekimi yapılan alanda dokuya verilen zarar minimum düzeydedir ve iyileşme hızı 2 kat daha fazladır. Safir Perkutan Tekniği ile saç ekilen bölge kısa süre içinde iyileşir. Yara izi bırakmayan bu teknikte ekilen saç kökleriyle aynı boyutta olan kanallar, ekim alanındaki sağlam saç köklerinin aralarına açılarak köklere zarar vermez. Safir Perkutan Tekniği ile yapılan saç ekimlerinden ödem riski oldukça düşüktür. Doğal sonuç sağlayan Safir Perkutan Tekniği’nde saçlar doğru açılarla ekildiği için ideal görüntü oluşturulur. Safir Perkutan Tekniği’nde saçlar doğru açılar ayarlanarak üç boyutlu kanalların içine ekilir ve yön değiştirmeleri engellenir. Safir Perkutan Tekniği’nde kullanılan saçın kendi boyutundaki küçük kanallar, açılan kanal sayısının artmasını sağlar. Böylece 2 kat daha sık saç ekimi sağlanabildiği gibi her santimetrekareye ekilen saç sayısı 4050 adeti bulabilir. Tek seansta yaklaşık 6 bin adete kadar greft (yaklaşık 1250015000 adet saç kökü) ekimi yapılabilen bu teknik sayesinde daha sık ve gür saçlar elde edilir. İstanbul saç ekim merkezleri arasında öne çıkan estethica Hastaneleri’nin tam teşekküllü merkezlerinde doktorlar eşliğinde yapılan saç ekimi işlemi yaklaşık 5 ila 8 saat arasında sürer. Hasta operasyondan kısa süre sonra sosyal hayatına devam edebilir. Ekilen saçlar 3. aydan itibaren çıkmaya başlar ve 1 yıl içinde saçların tamamı çıkar. Saç ekim merkezi arayışındaysanız estethica Hastaneleri’nde Safir Perkutan Tekniği ile saç ekimi işlemini yaptırabilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

04 Ekim 2019 Cuma

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