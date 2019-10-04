Samanlığına inek giren şahıs cinnet geçirdi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Erzurum’da bir kişi samanlığına komşusunun ineği girince eline bıçak alarak kahvehane bastı. Cinnet geçiren adamı polis havaya ateş ederek sakinleştirebildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fırat Çoban isimli şahıs akşam evine giderken samanlıktan ses geldiğini gördü. Samanlığa girdiğinde başkasının ineğini gören Çoban mutfaktan aldığı bıçakla Eski Kars Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye girdi. İneğin sahibi olduğunu düşündüğü Süleyman Güven ve Yusuf Güven’i tehdit eden Çoban kahvehaneyi birbirine kattı.

Olay yerine birçok polis ekibi sevk edilirken Fırat Çoban polisin havaya ateş etmesi sonucu güçlükle sakinleştirildi. Horasan Emniyet Müdürü Bülent Yiğit ise bizzat olay yerine giderek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Yapılan incelemelerin ardından samanlığa giren ineğin Süleyman Güven ve Yusuf Güven’e değil başka bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

ERZURUM 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:44

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