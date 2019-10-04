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Baby Face Beauty uygulaması ile ciltteki çillere ve lekelere son

İHA

Dr. Biran Ekici, Baby Face Beauty uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Baby Face Beauty uygulaması ile ciltteki çillere ve lekelere son

Dr. Biran Ekici, Baby Face Beauty uygulaması hakkında bilgiler verdi.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, “Baby Face Beauty bir Thulium lazeridir. Bu lazer 1927 nanometre dalga boyu ile infrared enerji yayan bir lazer türüdür. Ciltte bulunan üst deri tabakasının altında bulunan yüzeye ve kollajen üretiminin merkezi olan papiller dermis tabakasına direk etki edilmesini sağlar. Piyasada bulunan birçok cilt lazer cihazı sadece üst deri üzerinde etkilidir. Bu etki aynı zamanda ciltte kabuklanma, morarma veya farklı tahribatlara yol açabilmektedir. Baby Face Beauty Uygulaması ile bu gibi olumsuz durumlar meydana gelmez. Baby face beauty gözle görülmeyecek şekilde lazer ışıkları ile ciltte birçok mikro kanallar oluşturur. Bu mikro kanallar cildiniz için uygun görülen ampullerin fırça yardımı ile derinizin alt tabakasına inmesine ve deri altına etki etmesini sağlar. Ampullerin direk deri altına inerek bu bölgelere nüfus etmesi başlı başına cildin gençleşmesine, parlaklığının artmasına, lekelerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda zamanla elastikiyet kaybına uğramış ciltlerin ve kırışıklıklar meydana gelmiş yüzeylerin düzelmesine ve tazelenmesine yardımcı olur. Bu sistem son zamanlarda en büyük başarı yakalamış antiaging tedavisidir. Baby Face Beauty Uygulaması ve lazer tedavisi, bu gibi zahmetlerin hiçbirisine gerek kalmadan yapıcı, sağlıklı ve direk etki eden bir sistemdir” dedi.
Dr. Ekici, Baby Face Beauty uygulamasıyla yapılanları şöyle sıraladı:
“Kısa süren ve tek bir seansta gözle görülür etki ve mükemmel sonuç. Seans sonrası kabuklanma veya tahribat söz konusu değildir. Çok kısa bir sürede geçen hafif bir kızarıklık meydana gelir ve seans bittikten çok kısa bir süre sonra cilt eski halini alır. Seans bittikten sonra cilt parlaklığını göstermeye ve dolgun bir cilt görünümüne kavuşur. Morarma, şişme gibi dezavantajlar yaşanmaz. Seanslar en fazla 510 dakikalık sürelerde tamamlanır ve seanslar bittiğinde günlük hayatınıza, işinize dönebilirsiniz. Birinci hafta itibari ile cildiniz ve cildinizde oluşan gözenekler sıkılaşmaya başlar. 3. Hafta sonunda cildiniz Thulium lazer sayesinde cilde uygulanan Resveratrolün yapısı sayesinde yoğun bir şekilde kollajen salgılar. Cildinizde bulunan kırışıklıklarınız açılır ve ciltte bulunan sarkmalar toparlanmaya başlar. Cildinizde önceden meydana gelmiş, lekelenmeler, akneler, suçiçeği izleri, yara ve yanık izleri kaybolmaya başlar. Ciltte bulunan çatlaklarda ki çukurluklar dolar ve ciltte bulunan renk farklılıkları giderilir. Cildimizde bulunan ve hormonsal etkiler ile beliren çiller, lekeler ciddi anlamda yok olurlar. Deyim yerinde ise cildiniz yeniden doğmuş gibi parlak, genç ve sıkı bir görünüme sahip olur.”

ERZURUM

04 Ekim 2019 Cuma

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