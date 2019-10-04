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‘Spor Sokağı’ projesi ile gece gündüz spor yapıyorlar

İHA

‘Spor Sokağı’ projesi ile gece gündüz spor yapıyorlar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ‘Spor Sokağı’ Projesi ile Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında halka ve sporculara gece gündüz spor yaptırıyor.
Erzurum GSİM’de gece gündüz sporda hız kesmiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yereldeki faaliyet ve projelerini başarı ile yürüten illerden biri olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri kapsamındaki ‘Spor Sokağı’ projesi ile Amatör Spor Haftası dolu dolu geçiyor. Sporu halkın ayağına kadar götüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün antrenörleri gece gündüz Erzurum’da spor dolu günlerin yaşanmasına neden olurken, halkı ve çocukları da spora teşvik ediyor. ‘Spor Sokağı’ Projesi ve ASKF Haftası sayesinde halkı spor branşları konusunda bilgilendiren GSİM, antrenörleri spor gösterileri ile de vatandaşı sporu faydaları hakkında bilgilendiriyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil başkanlığında Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Spor Sokağı Koordinatörü Hakan Ülgü nezaretinde gerçekleştirilen Spor Sokağı projesi Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 18:00 ile 20:00 arasında yapılıyor. Vatandaşlar, bu uygulama ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü için, “GSİM, gece gündüz spor yapıyor, yaptırıyor” yorumlarını yapıyor.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği Spor Sokağı projesi ile ASKF Haftasında GSİM antrenörleri uygulamalı olarak spor branşlarının tanıtımını yaparak, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere spor yaptırıyor. Salon sporlarının yanı sıra, bireysel, buz ve kış sporlarındaki tüm branşlar kurulan stantlar ve spor sahasında tanıtılıyor. Türkiye’de ve Avrupa’da buz ve kış sporları tesisleri konusunda en zengin kentlerden biri olan Erzurum, özellikle beş tane buz salonunu bünyesinde bulunduran kent olarak dikkat çekiyor. 2011 UNIVERSIADE kapsamında yapılan buz salonlarından vatandaşlar faydalanırken, çocukların ve gençlerin şehirde daha fazla spor yapması için çaba sarf ediliyor.
Spor Sokağı Projesinin başarı ile yürütüldüğüne işaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Sporda branş ayrımı yapmaksızın her hafta belirlediğimiz spor branşları antrenörlerimiz tarafından vatandaşlarımıza anlatılıyor. Halkımızın spor tanıtım faaliyetlerimize ilgisi harika ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İl Spor Merkezleri kapsamında Spor Sokağı projemizi Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere her hafta organize ediyoruz” dedi.
Erzurum’da Vali Okay Memiş öncülüğünde yaptıkları sportif faaliyetlerde en büyük desteği Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den aldıklarını ifade eden Taşkesenligil, “Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kurum olarak spor ve gençlik faaliyetleri ile yurt hizmetlerini yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız ile Kaymakamlarımız da bizim en büyük destekçilerimiz. Büyükşehir Belediyesi yaptığı spor organizasyonları ile kentimizde sporun gelişmesine katkı sunarken, bizim de faaliyetlerimize verdiği destekle en büyük paydaşımız oluyor. Bu anlamda bizden desteğini hiç esirgemeyen Valimiz Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen spor sokağı projesi, ASKF Haftasında da tüm hızıyla devam ediyor.

ERZURUM

04 Ekim 2019 Cuma

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