Kazım Karabekir Stadı’nda 3 bin koltuk yenilendi

Kazım Karabekir Stadı’nda tahrip edilen ve kırılan 3 bin koltuk değiştirildi. Saha Pazar günü oynanacak olan Altınordu maçına hazır hale getirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kazım Karabekir Stadı’nın tribünlerindeki 3 bin seyirci koltuğunu yeniledi. BB Erzurumspor’un maçlarını oynadığı ve kolay kolay maç kaybetmediği statta GSİM, kırılan ve tahrip olan üç bin koltuğu değiştirdi.

Stat Müdürü Yakup Çiltaş, “İl Müdürlüğümüzün kırılan ve tahrip edilen 3 bin koltuğun yerine yeni aldığı koltukları monte ettik. Şu anda sahamızın tribünlerinde yer alan seyirci koltuklarında eksiklik yok” dedi.

Çiltaş, stadyumdaki koltukların bundan sonra taraftarlar tarafından daha iyi korunmasını isteyerek, “Burası bizim futbol mabedimiz, Erzurumsporumuz bu sahada top koşturuyor. Bizler takımımızı desteklerken, futbol evimiz olan Kazım Karabekir Stadı’nı da iyi korumalıyız ve gözümüz gibi bakmalıyız” dedi.

Bu arada 23 bin 700 koltuklu Kazım Karabekir Stadı’nın zeminine ise övgüler yağdı. TFF saha uzmanları yaptıkları incelemelerde Kazım Karabekir Stadı’nın zeminini oldukça beğendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Stat çalışanları saha zeminin Pazar günü oynanacak olan ErzurumsporAltınordu maçına hazır hale getirdi.

ERZURUM 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:44

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