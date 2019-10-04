Tırnak mantarını dert etmeyin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, tırnak mantar hastalığının ağrı gelişimi, başka enfeksiyonlara yol açması ve bulaşıcı olması nedeni ile ciddi bir sağlık sorunu oluşturduğunu belirtti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Tırnak yavaş uzayan bir deri ekidir. Tırnak mantarı (onikomikozis) tırnağı kalınlaştırır, rengini bozar ve tırnak yatağından ayırır. Ülkemizde tırnak mantarı sorunu oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. Sıklıkla erişkinlerde görülür. Tırnak mantar hastalıkları ağrı gelişimi, başka enfeksiyonlara yol açması ve bulaşıcı olması nedeni ile ciddi bir sağlık sorunudur. Özellikle yaşlı hastalarda, şeker hastalarında ve savunma sistemi problemli olan hastalarda daha dikkatli olunmalıdır. Bunun yanı sıra el ve ayak tırnaklarında ciddi estetik problemlere sebep olmaktadır” dedi.

Tırnak mantarlarının en etkili tedavi yöntemlerinin başında lazer tedavisi geldiğini kaydeden Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Lazer tedavileri; her yaş döneminde düşük risk ve geniş güvenli kullanım özelliği, yüksek hasta uyumu ve klinik iyileşmesi ile tırnak mantarlarında ilk tedavi seçenekleri arasına yer almaktadır. Ayak tırnağına uygulanan lazer ışığı, tırnak yatağına, tırnak ve etrafındaki yumuşak dokuya zarar vermeden uygulanır. Mutlaka 5 parmağın tırnaklarına da uygulanmalıdır çünkü diğer parmaklardaki tırnaklarda da gizli mantar olabilir. Lazer tedavisi sırasında hafif ısınma hissi duyulur. Herhangi bir şekilde ağrı kesici veya anesteziye gerek yoktur. Uygulama sonrasında hemen günlük aktivitelerinize geri dönebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

“Lazerle tırnak mantarı tedavisi işlemi yaklaşık 15 dakika kadar sürmekte”

Tedavide bazı hastalar için tek seansın yeterli olduğunu kaydeden Dr. Ertek, “Bazı hastalar (çok ileri safhalar) içinse daha fazla seansa (68 seans veya fazlası) gerek vardır. Lazer işlemi sonrası hemen pedikür yaptırabilir ya da oje sürebilirsiniz. Burada önemli olan lazer işlemi öncesi dönemdir. Lazer işlemi uygulanmadan 1 gün önce tırnaklarınızdaki tüm ojeleri temizleyip, ayak temizliğinizi yapmalısınız. Mantar hastalığı çevresel faktörlere bağlı bir rahatsızlık olduğu için tekrarlaması mümkün olabilir. Bu nedenle mutlaka hastalıktan korunmak için uzmandan bilgi alınmalıdır” şeklinde konuştu.

ERZURUM 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:44

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