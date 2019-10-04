Do\u011fu Anadolu Tar\u0131msal Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc b\u00fcnyesinde yeti\u015ftirilen ve b\u00f6lgenin yeti\u015ftiricilik \u015fartlar\u0131na uygun olan b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan sat\u0131\u015fa sunulacak. Tar\u0131msal Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc kapsam\u0131nda Montofon Melezi 50 b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan ihale usul\u00fc sat\u0131\u015fa sunulacak. 1822 ay aras\u0131nda ya\u015fa sahip olan hayvanlar\u0131n erkek ve di\u015fileri mevcut olup sat\u0131\u015f i\u015flemi merkez Dada\u015fkent kamp\u00fcs\u00fcnde yap\u0131lacak. Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Do\u011fu Anadolu Tar\u0131msal Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fc M\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. \u015eerafettin \u00c7akal, \u201cSat\u0131\u015f i\u015flemi 10 Ekim saat: 14.00\u2019da Enstit\u00fcm\u00fcz merkez Dada\u015fkent kamp\u00fcs\u00fcnde yap\u0131lacakt\u0131r. \u0130lgi duyan t\u00fcm yeti\u015ftiricilerimizi bekliyoruz\u201d dedi.