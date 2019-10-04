Şehit-Gazi Sen il başkanları toplantısı Ankara'da yapıldı

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (ŞehitGazi Sen) İl başkanları toplantısı, Ankara'da yapıldı.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen başkanlar toplantısında Sendika Genel Başkanı Fatih Ocak, 45 bin şehit ve gazi yakınının kamuda görev yaptığını belirterek bunun devletin kendileri ile büyük bir kucaklaşması ve dayanışma örneği olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen il başkanlarının yoğun katılımı gösterdiği 1. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına Erzurum Şube Başkanı Bilgihan Karakoç da katıldı.

ERZURUM 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:44

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