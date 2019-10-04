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Başsavcı Bölükbaşı’ndan Başkan Taşçı’ya nezaket ziyareti

İHA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Oltu Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Bölükbaşı’ndan Başkan Taşçı’ya nezaket ziyareti

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Oltu Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı Oltu ya gelerek Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayıdır’ı makamında ziyaret ettikten sonra birlikte Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’yı makamında ziyaret ettiler.
Başsavcı Bölükbaşı’nı makamda kabul eden Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ziyaretten son derece memnun kaldığını belirtti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı, Oltu hakkında Başkan Taşçı’dan bilgiler aldı.

ERZURUM

04 Ekim 2019 Cuma

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