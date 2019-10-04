Erzurum\u2019un A\u015fkale \u0130l\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Merdiven K\u00f6y\u00fc\u2019nde Futbol sahas\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Erzurum un A\u015fkale il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Merdiven k\u00f6y\u00fc ilk\u00f6\u011fretim okulunda g\u00f6revli Beden E\u011fitimi \u00d6\u011fretmeni Yasin Sepil in giri\u015flerine \u0130l\u00e7e Kaymakam\u0131 Mehmet Aksu, Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr Ahmet Yapt\u0131rm\u0131\u015f ve Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Serhat Erdem in destekleriyle tamamlanan \u00f6\u011frencilerin ve k\u00f6y gen\u00e7lerinin kullanaca\u011f\u0131 \u00e7ok ama\u00e7l\u0131 spor sahas\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine \u0130l\u00e7e Kaymakam\u0131 Mehmet Aksu Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr Ahmet Yapt\u0131rm\u0131\u015f, \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Salih Kaygusuz, Atat\u00fcrk \u00dcniversitesi Sa\u011fl\u0131k Bilimleri Enstit\u00fcs\u00fc M\u00fcd\u00fcr\u00fc Do\u00e7. Dr. Fatih K\u0131y\u0131c\u0131, A\u015fkale Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Serhat Erdem, Futsal Milli Tak\u0131m yard\u0131mc\u0131 Antren\u00f6r\u00fc Kemal Co\u015fkun, Antren\u00f6r E\u011fitmeni ve eski Futbolculardan Tuna G\u00fcneysu, Karayollar\u0131 12. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Esat Mahmut Partal, Galatasaray, Fenerbah\u00e7e ve Be\u015fikta\u015f \u0131n eski futbolcular\u0131 Hasan Kabze , Can Arat ve Sinan Kalo\u011flu kat\u0131l\u0131m sa\u011flad\u0131. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lan spor sahas\u0131nda futbolcular k\u00f6y \u00f6\u011frencileri ile k\u0131sa bir ma\u00e7 yapt\u0131lar. Daha sonra \u0130l\u00e7e Kaymakam\u0131, Belediye Ba\u015fkan\u0131, \u0130l ve \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrleri ile birlikte a\u00e7\u0131l\u0131\u015fa gelen misafirler \u00f6\u011frencilere lisansl\u0131 Erzurumspor formalar\u0131n\u0131 imzalayarak hediye ettiler.