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ETSO, KGF belirsizliğinin giderilmesini istedi

İHA

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 2008 yılından beri bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu (KGF) Erzurum Şubesi'nin fon yönetiminin aldığı kararla kapatılmak istenmesiyle ilgili yaşanan belirsizliğe son verilmesi ve KGF'nin bütün Doğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet verecek bir bölge müdürlüğünün Erzurum'a kurulması için teklifte bulundu.

ETSO, KGF belirsizliğinin giderilmesini istedi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 2008 yılından beri bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu (KGF) Erzurum Şubesi’nin fon yönetiminin aldığı kararla kapatılmak istenmesiyle ilgili yaşanan belirsizliğe son verilmesi ve KGF’nin bütün Doğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet verecek bir bölge müdürlüğünün Erzurum’a kurulması için teklifte bulundu.
KGF’nin Erzurum’daki hizmetini sonlandırmak yerine daha kapsamlı olarak sürdürmesi için harekete geçen ETSO yönetimi, KGF Yönetiminin kapatma kararının doğuracağı sonuçları içeren bir yazıyı Erzurum milletvekilleri başta olmak üzere TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz’a ve KGF Genel Müdürü İsmet Gerger’e gönderdi. AK Parti milletvekillerinden 46 Ekim tarihleri arasında Kızılcahamam’da yapılacak kampta konunun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a iletilmesi istendi.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’in imzasıyla gönderilen yazıda, bulunduğu coğrafyanın merkezi konumunda olan Erzurum’a KGF Bölge Müdürlüğü kurulmasının, bölgede kamuoyunun ve iş dünyasının beklentisi olduğu ifade edildi.
Şubenin kapatılma kararının aksine faaliyet kapsamının genişletilmesi gerektiğine vurgu yapılan yazıda şu ifadelere yer verildi;
“2008 yılından bu yana Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren ve Erzurum’la birlikte Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars ve Bayburt illerindeki firmaların finansmana erişim noktasında kefalet desteği veren KGF Erzurum Şubesi bilgimiz dışında, Fon yönetimi tarafından kapatılarak, Trabzon KGF Bölge Müdürlüğü’ne bağlanma kararı alınmıştır. Bu, sadece Erzurum ilini değil yukarıda saydığımız tüm illerdeki işletmelerin geleceği açısından hayati önem arz etmektedir.
Mevcut durumda KGF ülke genelinde 40 şubeyle hizmet vermektedir. Birçok şube en fazla bir veya birkaç il’e hizmet verirken; Erzurum Şube 7 il ile 40 şube arasından en fazla İl’e hizmet veren şube konumundadır. Ayrıca, kalkınmada öncelikli illerin KGF Erzurum Şubesi kapsamında olduğu göz önüne alındığında; bu illerdeki firmaların mahallinde ve zamanında hizmet alabilmesi ve finansal yapıları güçlendirilmesi gerekirken, şubenin kapatılma kararının bölge ekonomisine darbe vuracağı kanaatindeyiz.”
Yazıda ayrıca, KGF Erzurum Şubesinin neden kapatılmaması gerektiği konusundaki bazı gerekçeler de şu şekilde sıralandı;
“Erzurum dahil 7 il, 58 ilçe 2,5 milyon nüfusa hizmet verilmektedir. Coğrafi, iklimsel şartlar ve ulaşım imkanları açısından bu hedef kitleye Erzurum Trabzon’a göre daha merkezi konumdadır. Eğer KGF Erzurum Şubesi iktisadi gerekçelerle kapatılmak isteniyorsa; personel giderleri hariç şubenin tüm giderleri Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanmaktadır. Bahse konu personellerin istihdamının yine fon yönetimi tarafından sağlanacağı da düşünüldüğünde bir tutarsızlık görünmektedir. Ocak 2019’da Erzurum’da gerçekleştirilen Türkiye Bankalar Birliği toplantısında ve KGF yönetiminin en son yaptığı değerlendirme toplantılarında, 40 şube arasındaki performans değerlendirmesinde KGF Erzurum Şubesi’nin 19. sırada, Trabzon Şubesi’nin 36. sırada olduğu, ekonomik yapısı güçlü şehirlerde hizmet veren KGF şubelerinin de yine bu sıralamanın gerisinde olduğu ifade edilmiştir. Aynı toplantıda KGF Erzurum Şubesi’nin karlılık değerlendirmesinde 5. sırada bulunduğu belirtilmiştir. Fon yönetimi yetkilileri, yeni yapılanma çerçevesinde, KGF Samsun ve Trabzon şubelerinin ayrı ayrı bölge müdürlüğü şeklinde hizmet vermesinin planlandığını belirtmişlerdir. Eğer bölgesel bir yapılanma söz konusu ise; Karadeniz’deki illere hizmet verecek bir bölge müdürlüğünün bu iki ilden herhangi birine, Doğu Anadolu Bölgesindeki illere hizmet verecek bir bölge müdürlüğünün de Erzurum’a kurulmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Erzurum merkezli bir bölge müdürlüğü kurulduğu takdirde en fazla 250 km mesafedeki en az 45 ilin daha bölge müdürlüğünden etkin bir şekilde istifade edeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak; yukarıda açıklamış olduğumuz bütün bu gerekçeler ışığında, kurulmasını teklif ettiğimiz bölge müdürlüğünün daha birçok avantajı olmakla beraber; bölgemizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, bürokratlar ve siyasiler KGF Erzurum Şubesinin kapatılmaması hususunda hem fikirdir. Fon yönetiminin almış olduğu karar neticesinde yaşanan bu belirsizliğin ivedilikle giderilerek, sunduğumuz teklifin dikkate alınması beklenmektedir.”

ERZURUM

04 Ekim 2019 Cuma

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