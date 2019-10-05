İspir’de karakucak güreş festivali

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Erzurum’un İspir ilçesi Üzümbağı Mahallesinde düzenlenen karakucak güreş festivali renkli görüntülere sahne oluyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sertkaya, Muhtarlar Dernek Başkanı Yaşar Dursun, Köy Muhtarı Metin Yahşı katıldı.

Bölgede yapılan karakucak güreşlerinin her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini dile getiren köy muhtarı Yahşı, bölge halkının kaynaşmasını sağlamak amacıyla etkinliklerin gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Program yarın yapılacak final güreşleri ile sona erecek.

ERZURUM 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:45

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